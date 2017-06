artikel-ansicht/dg/0/

Die Instandsetzung der Reithalle, in der auch andere Veranstaltungen wie Kaninchen-und Geflügelschauen stattfinden, stand nun wieder auf der Tagesordnung im Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss. Das Vorhaben scheiterte bislang an den strengen Förderrichtlinien. "Die geforderte Vorfinanzierung ist durch den Verein nicht zu leisten", stellte die Fachbereichsleiterin Birgit Ritter fest. Jetzt will die Stadt dafür eintreten. Derzeit laufen die Vorbereitungen mit dem Planer. Zu den wichtigsten Arbeiten bei der Instandsetzung der Reithalle ist die Erneuerung des Daches, das einst mit Asbest gebaut wurde. "Wir rechnen damit, dass die Maßnahme 2018 beginnen kann. Dann also mit einem anderen Antragsteller", so Birgit Ritter.