Best of, Snacks und Sonnenuntergang

Joachimsthal (MOZ) Bands, die ein paar Jahre erfolgreich unterwegs sind, bringen ein Best-of-Album raus. Die laufende Ausstellung in der Weißen Villa am Biorama-Turm ist so ein Best of. Unter dem Titel "Katalog" zeigt sie die Entwicklung der vergangenen 13 Jahre. Alles, was im Backsteingebäude mit den hohen Wänden zu sehen ist, hat eine Bedeutung. Auch die weit oben angebrachten Leuchtstoffröhren. "Sie sind von unserer ersten Installation", erklärt Sarah Phillips, die das Gelände zusammen mit dem Stadtverordneten Richard Hurding betreibt. Damals, 2004, hatte das Paar die Idee, den ehemaligen Wasserturm als Leuchtturm nach Polen zu nutzen. Das Nachbarland wurde im Mai des Jahres in die Europäische Union aufgenommen und sollte mit der blauen Lichtinstallation in Joachimsthal begrüßt werden.