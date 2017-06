Schranken gegen Party-Gruppen

artikel-ansicht/dg/0/

Kienbaum/Kagel (MOZ) Mit einer mobilen Sauna campieren 30 bis 50 Personen regelmäßig an wilden Badestellen des Liebenberger Sees. Bis in den Morgen schallt Musik übers Wasser. Athleten des Bundesleistungszentrums und Anwohner werden gestört. Jetzt will Grünheide Wege mit Schranken sperren.

So sieht es nach den Partys aus: An den wilden Badestellen bleiben Müll, Toilettenpapier und Feuerstellen zurück

Zerfledderte Müllbeutel, Toilettenpapier zwischen Bäumen, alte Kissen, Feuerstellen - an vielen wilden Badestellen des Liebenberger Sees sieht es alles andere als idyllisch aus. Das Ufer des zwischen Kagel und Kienbaum gelegenen Sees wird seit Jahren von großen Party-Gesellschaften heimgesucht. Über Sandwege gelangen Fahrzeugkolonnen über Kienbaum oder die Verlängerung der Straße "Am Dudel" in Kagel ans Wasser. "Teilweise fahren Autos übers Feld bis an den See", sagt Grünheides Ordnungsamtsleiter Nico Bauermeister.

Die Partygesellschaften vergnügen sich dort das ganze Wochenende. Die Flächen, auf denen campiert werde, sind privat. Nicht nur deren Besitzer, sondern auch Anlieger und Athleten des Bundesleistungszentrums in Kienbaum fühlen sich durch Lärm und Dreck gestört. Bei den "Gästen" handle es sich "teilweise um Osteuropäer mit Migrationshintergrund, teilweise um Deutsche", weiß der Ordnungsamtsleiter. "Wenn die Leute angesprochen werden, reagieren sie aggressiv." Mitunter habe sich sogar die zur Hilfe gerufene Polizei zurückgezogen, damit die Situation nicht eskaliere.

"Wir haben in diesem Jahr schon zweimal die Polizei wegen der nächtlichen Ruhestörung gerufen", sagt Klaus-Peter Nowack, der Leiter des Bundesleistungszentrums. Die Einrichtung, in der Spitzensportler trainieren, liegt direkt am See. "Das letzte Mal war es zu Pfingsten, in der Nacht vom 4. auf den 5. Juni", sagt Rezeptionistin Elke Tomzyk. Gegen 23.30 Uhr begann die laute Musik. 0.30 Uhr habe ihr Kollege die Beamten alarmiert. Als 3.30 Uhr noch immer kein Streifenwagen in Sicht war, habe er erneut nachgefragt. "Um 4.30 Uhr kam ein Polizeiauto. Dann war Ruhe", ergänzt Elke Tomzyk. "2016 gab es massive Beschwerden der Athleten, die sich in den Olympiavorbereitungen befanden", sagt Nowack. Danach habe es eine Zusammenkunft mit Polizei, Grundstücksbesitzern und der Gemeinde gegeben.

Die Gemeinde ließ Wälle aufschütten und Einfahrten mit Bäumen versperren. "Der Wall wurde platt gemacht, die Bäume wurden zersägt", sagt Bauermeister. In diesem Jahr setzte eine Firma Pflanzen als Barriere. Um Zerstörungen zu vermeiden, seien sie eingezäunt worden. "Der Wanderweg am See ist aber weiter nutzbar", ergänzt Bürgermeister Arne Christiani.

"Die Partys haben sich nun weiter an die Mitte des Sees verlagert", hat Nowack registriert. "Letztes Wochenende standen da zehn, zwölf Autos", hat Elke Tomzyk beobachtet. "Bei uns kommt fast jedes Wochenende eine mobile Sauna vorbei", sagt ein Anwohner der Straße "Am Dudel" in Kagel. Er habe sogar schon von Schüssen während einer Party gehört.

"Von Schüssen ist mir nichts bekannt", sagt Polizeisprecher Bernd Böttcher. Außerdem weist er Anschuldigungen, dass sich die Polizei nicht mehr an die Partygesellschaften herantraue, zurück. "Wir gehen regelmäßig Ruhestörungen nach, wenn sie über die 110 gemeldet werden", ergänzt er. Beim ersten Besuch würde eine Verwarnung mit Androhung von Strafmaßnahmen ausgesprochen. Beim Wiederholungsbesuch könnten Musikanlagen konfisziert und Platzverweise ausgesprochen werden. Zudem weist Böttcher darauf hin, dass laut Ordnungswidrigkeitsgesetz "für Ruhestörungen ausschließlich die Ordnungsämter zuständig sind". Natürlich sei dort am Wochenende nur schwer jemand erreichbar und die Polizei nehme die Aufgabe ersatzweise war.

Um das Treiben am See möglichst ganz zu unterbinden, will die Gemeinde jetzt Schranken an den Zufahrten aufstellen lassen. Zudem sollen die Wege im Zuge einer "Teileinziehung" mit Schildern versehen werden, die das Passieren nur für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge erlauben, sagt Bauermeister. Ein entsprechender Beschlussvorschlag werde für die nächste Gemeindevertretersitzung vorbereitet.