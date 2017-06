"Im Handel liegt die Lösung"

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mehr private Investitionen in Krisengebiete und verbindliche Standards für den weltweiten Handel - das forderte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) am Dienstag an der Viadrina. Bei einer Diskussion sprach er mit jungen Leuten über Flüchtlinge und Fluchtursachen.

Bevölkerungszuwachs, Hunger, wirtschaftliche Not, Klimawandel, Kriege: Es gibt viele Gründe dafür, warum Menschen ihre Heimat verlassen. Bei seinem Besuch in Frankfurt trat Gerd Müller nun entschieden dafür ein, diese Fluchtursachen gezielter als bislang anzugehen. "Noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen, löst das Weltflüchtlingsproblem nicht", erklärte er. Stattdessen seien viele der Probleme vor Ort und global lösbar. "Eine Welt ohne Hunger ist möglich, eine Begrenzung der Erderwärmung ist möglich", so Müller. Die Staatengemeinschaft müsse nur wollen, sprich, solidarischer sein, mehr Geld in die Hand nehmen, es effizienter und schneller einsetzen. "Es kann nicht sein, dass bei jeder Naturkatastrophe erst mit dem Klingelbeutel durch die Staaten gegangen werden muss." Geradezu beschämend sei beispielsweise, "dass wir nicht mehr Mittel haben, um angemessen auf die humanitäre Katastrophe in Mossul reagieren zu können."

Der 61-Jährige war auf Einladung der Viadrina sowie des Bundestagsabgeordneten Martin Patzelt (CDU) in Frankfurt zu Gast. Patzelt moderierte die Diskussionsrunde, die unter der Überschrift stand: "Europa - was tun mit Deinen Flüchtlingen?" Im gut gefüllten Logensaal nahm sich Gerd Müller eineinhalb Stunden Zeit, um auf dem Podium mit drei jungen Menschen aus der Region zu diskutieren. Auch das Publikum - darunter viele Schüler und Studenten - stellte Fragen. So wie der Frankfurter Rechtsanwalt Dieter Bollmann, der "eine europäische Flüchtlingspolitik, orientiert an den Menschenrechten" einforderte.

Zu den Mitdiskutanten gehörte Julia Anjuna Windus. Die Jurastudentin engagiert sich in der "Initiative Deutschunterricht für Asylbewerber" (IDA) an der Viadrina und unterrichtet ehrenamtlich Geflüchtete in Erstaufnahmeeinrichtungen. "Wir können uns nicht vor den Problemen der globalisierten Welt verstecken", meinte sie und sprach sich für eine stärkere Solidarität in Europa bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus.

Anton Huth, Schüler am Gymnasium Bernhardinum in Fürstenwalde, äußerte in der Debatte sein Unverständnis darüber, dass die Mittel im Bundeshaushalt für Entwicklungshilfe nur einen Bruchteil dessen ausmachen, was für Rüstung ausgegeben werde. "Deutschland sollte sich weniger an internationalen militärischen Konflikten beteiligen", fand er. Eine Meinung, die bei Gerd Müller auf Zustimmung stieß. Es dürfe nicht weiter an der Rüstungsspirale gedreht werden. "Mehr Panzer schaffen nicht mehr Frieden." Stattdessen "müssen wir entschiedener in die Konfliktregionen investierten", so der CSU-Politiker.

Mit dem "Wir" meint Müller vor allem die Privatwirtschaft. Denn öffentliche Entwicklungshilfe könne nur eine Säule in der Entwicklungszusammenarbeit sein. "Wir brauchen auch ein verstärktes Engagement privater Firmen in Krisenregionen. Sie haben die Möglichkeiten, die Technik und das Knowhow." Mit diesem Ansatz habe die Regierung nunmehr auch die G20-Initiative "Compact with Africa" angestoßen. Damit sollen - reformorientierte - afrikanische Staaten in diesem Jahr mit 300 Millionen Euro zusätzlich unterstützt werden. Geld, das in Afrika für Investitionen und wirtschaftliches Wachstum und Jobs sorgen soll.

Die dritte Podiumsteilnehmerin Nina Soloshenko erinnerte daran, dass auch jeder einzelne etwas dazu beitragen kann, eine der Fluchtursachen - wirtschaftliche Not - zu bekämpfen: nämlich, beim Einkauf einige Cent mehr für fair gehandelte Produkte auszugeben. "Für uns ist das nicht so schwierig, aber es wäre ein Riesenfortschritt für die Leute in den ärmeren Ländern", meinte die junge Ukrainerin, die in Frankfurt europäischen Freiwilligendienst leistet.

Der Bundesentwicklungsminister pflichtete ihr bei. Unser Wohlstand baue auf Ressourcen ärmerer Ländern auf. Es brauche daher verbindliche soziale Standards für den Im- und Export von globalen Gütern. Müller:"Im Handel liegt die Lösung."