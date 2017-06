Hilfe beim Eintauchen in sich selbst

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Gesichter des Oderbruchs - sie wohnen, leben, lieben und arbeiten hier. Ihr Leben wollen wir in einer MOZ-Serie beleuchten, mehr über ihre Träume und ihren Alltag in Erfahrung bringen. Heute: Heilpraktikerin Heike Buß aus Bad Freienwalde.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581437/

Erinnert sich der Zäsur 2005: Heike Buß betreibt ihre Praxis in der Wriezener Straße 75B in Bad Freienwalde. Im Hintergrund Utensilien für ihr Drums-Alive-Programm.

Erinnert sich der Zäsur 2005: Heike Buß betreibt ihre Praxis in der Wriezener Straße 75B in Bad Freienwalde. Im Hintergrund Utensilien für ihr Drums-Alive-Programm. © Thomas Berger

Zwölf Jahre ist es her, dass Heike Buß ihren gutbezahlten Bank-Job an den Nagel gehängt hat. Seit damals hilft sie als Heilpraktikerin, Yoga- und Reikilehrerin sowie mit weiteren Angeboten Menschen, wieder besser zu sich selbst zu finden, Probleme zu lösen oder nach Krisen einen Neuanfang zu wagen.

"Ich bereue die Zeit keineswegs", sagt die Kurstädterin rückblickend auf die 22 Jahre, die sie in ihrem ursprünglichen Beruf verbracht hat. Und auch, wenn manchem das zunächst nicht so erscheinen mag, gebe es Gemeinsamkeiten und gleitende Übergänge zu dem, was sie heute macht: "Schon als Bankkauffrau hatte ich immer viel mit Menschen zu tun." Und es war diese erste Tätigkeit, die sie über die Zeit hinweg erkennen ließ, dass genau darin ihre besonderen Talente und Stärken liegen.

Die Zäsur kam im Jahr 2005. "So ein Bankjob ist ja auch stressig", erklärt sie, hinzu kamen die ständigen Fahrten nach Seelow. Also keimte die selbstkritische Frage auf: "Willst du das auf Dauer weiterhin machen?" Zumindest beim Pendeln blieb es noch eine ganze Weile. Denn der räumliche Start in die Selbstständigkeit erfolgte im gleichen Gebäude, wo gerade günstig ein paar Gewerberäume zur Verfügung standen.

Ihre Yoga-Ausbildung hatte sie zu diesem Zeitpunkt schon in der Tasche, konnte somit gleich richtig loslegen. Und als ihre Ausbilderin - übrigens eine inzwischen im Ruhestand befindliche Ärztin aus Berlin - ihr irgendwann eröffnete, dass sie auch Reiki-Lehrerin ist, schloss Heike Buß diesen Bereich gleich noch mit an. "Heilen durch Handauflagen, das passt einfach, habe ich mir damals gesagt." Und beide Säulen haben sie bis heute gut getragen, schätzt sie ein. Zwischenzeitlich kam dann noch eine zweijährige Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie dazu, die sie 2015 abschloss. Und ebenfalls seit rund zwei Jahren ist sie darüber hinaus in Hypnose ausgebildet: "Das ist für diejenigen, die offen dafür sind, eine sehr gute Behandlungsweise, um in tiefere Bewusstseinsebenen vorzustoßen, beispielsweise die Verarbeitung von Ängsten, zwanghaft schlechten Angewohnheiten oder Suchtverhalten aufzunehmen", erklärt sie.

Für Einsichten, Selbsterkenntnis und Wandlungsprozesse, betont sie, sei es nie zu spät. Und so gehören denn auch Menschenaller Altersgruppen zu dem Personenkreis, mit dem sie auf ihren vielfältigen Angebotsfeldern arbeitet. Bereits fünf Jahre ist es beispielsweise her, seit sie von zwei Tagesmüttern gefragt wurde, ob sie nicht auch etwas mit Kindern machen würde. Schon bald darauf folgte die Arbeit mit den Vorschulkindern der Kita "Sonnenschein", und seit zwei Jahren bietet sie die Kurse auch für die Hortkinder aus der gleichen Einrichtung an. Schon in diesem jungen Alter sei Yoga ein sehr gutes Mittel, um zur inneren Ruhe zu kommen, weiß sie aus Erfahrung.

"Zeit ist die Seele der Welt", steht als Spruch an einer ansonsten weißen, leeren Wand im größeren ihrer beiden Therapieräume. Eine Aussage, die Leitlinie ihres Handelns, ihrer Angebote ist: Innehalten im Hamsterrad des Alltags, Rückbesinnung auf sich selbst, das eigene Wohlbefinden. Erkenntnis, wo es eine Schieflage, ein ungutes Gefühl gibt - "und das im günstigen Fall schon, bevor es wirklich zu krankhaften Anzeichen kommt", wie ihr wichtig ist. Sie selbst versteht sich als neutrale Vermittlerin, diese Wandlungsprozesse anzustoßen und zu begleiten.

"Vertrauen ist dabei ganz wichtig, wenn die Leute hierher kommen und oftmals gewissermaßen ihre Seele öffnen." Und ob Yoga, Reiki, Hypnose, Autogenes Training, Trommeln oder Progressive Muskelentspannung - gemeinsam mit denen, die ihre Hilfe suchen, wird der individuell passende Therapieansatz gefunden. Zu ihrem vielfältigen Wirken gehört darüber hinaus die Kooperation mit dem Behindertensportverein, die Betreuung der Lungensportgruppe. Vernetzung ist ihr generell ganz wichtig. So gehört sie neben Kollegen und anderen Gleichgesinnten auch zum Netzwerk Natürlich Heilen, dessen Mitglieder sich regelmäßig austauschen.