DDR-Moderator mit satirischem Unterton

Fürstenwalde (MOZ) Als "Stammautor" wird er in Fürstenwalde schon bezeichnet. "Ich war auch schon mindestens acht Mal hier", sagt Günter Herlt nach kurzem Überlegen. Die Brandenburger Seniorenwoche führte den ehemaligen Moderator der DDR-Sendung "Der Schwarze Kanal" am Mittwoch erneut in die Domstadt. Denn anstatt Kommentare im Fernsehen zu verteilen, schreibt der heute 84-jährige Ur-Berliner mittlerweile lieber satirische Geschichten, unter anderem für den Eulenspiegel-Verlag.

Aus seinem jüngsten Werk "Als alles anders kam" - ein Buch mit 45 Kurzgeschichten aus 25 Wendejahren - las er in der Dachetage der Kulturfabrik vor. Vor rund 50 gut unterhaltenen Gästen sinnierte er in verschiedenen Rollen etwa über die "Seelsorge einer Lustdame" übers Telefon, die Globalisierung und "wahnsinnige Rindersteaks als Sterbehilfe". Vielleicht eine seiner letzten Lesungen, denn er denke ans Aufhören, verriet der Autor. "Wissen Sie, der Hauptgrund ist, dass, wenn ich mir in letzter Zeit was Verrücktes ausgedacht habe, irgendein Regierungschef das schon in die Realität umgesetzt hat, bevor ich es damit zur Druckerei schaffe."