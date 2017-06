Forderung nach "frischen Ideen"

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Städte- und Gemeindebund sowie die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte Frankfurt, Brandenburg und Cottbus haben den am Dienstag von der Landesregierung beschlossenen Entwurf des Kreisneugliederungsgesetzes in einer Pressemitteilung scharf kritisiert. "Was ursprünglich als Verwaltungsstrukturreform gedacht war, ist als Gesetz zur Abschaffung der kreisfreien Städte geendet", erklärte der Präsident des Städte- und Gemeindebundes und Potsdamer OB, Jann Jakobs. Eine zweite Funktionalreform, in deren Rahmen Aufgaben von den Landkreisen auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden übergehen, fehle völlig: "Der Reform fehlen das Herzstück und damit auch die Grundlage".