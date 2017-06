Abrisspläne auf der Fischerinsel

artikel-ansicht/dg/0/

Alt Zeschdorf (MOZ) Was wird denn nun aus dem ehemaligen Fischerhäuschen auf der Fischer-Halbinsel? Das fragte Angler Peter Birkholz in der jüngsten Beratung der Zeschdorfer Gemeindevertreter. Bürgermeisterin Margot Franke erklärte, dass die Gemeinde den Pachtvertrag mit dem in Frankfurt lebenden Pächter bereits vor mehr als vier Jahren gekündigt habe. Doch der Pächter berufe sich darauf, dass die Kündigung bei ihm nicht angekommen sei.

