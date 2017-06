Schwarze Schlempe auf Maispflanzen

artikel-ansicht/dg/0/

Alt-Galow (MOZ) Die erste Runde im gerichtlichen Streit um Schadenersatz nach der großen Käferattacke in Alt-Galow hat Beate Shead verloren. Sie wollte Schadenersatz von der Agar GmbH Schöneberg einklagen, nachdem 2014 eine Käferinvasion ihr Haus okkupierte, Matratzen und Fensterdichtungen zerfraß sowie für schlaflose Nächte und gesundheitliche Probleme sorgte. Im Urteil hieß es: "Es fehlt bereits an schlüssigem Klägervortrag zum Anspruchsgrund." Laut Richter, der das Urteil ganz allein in seinem Büro erteilte, konnte also die Schuld des Landwirtschaftsunternehmens nicht nachgewiesen werden. Und das, obwohl ein Professor damals bestätigte, dass die Larven des Käfers in der Schlempe gewesen sein müssen, die auf dem benachbarten Maisfeld ausgebracht wurde. Damals, so Augenzeugen, seien bei Hitze dicke Maden aus der nicht untergepflügten Industrieschlempe gekrochen. Die sich daraus entwickelnden Käfer kamen mit einsetzender Dunkelheit heraus. Nicht nur die Sheads hatten darunter zu leiden. "Bei einem Nachbarn wurden Besucher gebissen", erzählt Beate Shead. Ein anderer Nachbar habe seine Kleewiese wegen der schwarzen Belagerer nicht nutzen können. Die Auswirkungen der Plage sind bis heute zu spüren. Die Alt-Galowerin findet noch immer Nachkommen der Käfer von 2014 in ihrem Haus.