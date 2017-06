Zwischen Gollum und "Drei ???"

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Wie sich ein 51-Jähriger in einen 18-Jährigen verwandelt? Ein bisschen rumhampeln, flaxen, die fiktiven Kumpels knuffen. Jetzt noch das Sprechtempo anziehen und die Wörter etwas vernuscheln - ab geht es an die Pazifikküste, Rocky Beach. "Auf einmal ist es dann da", sagt Andreas Fröhlich.

Tatsächlich, das ist doch Bob Andrews, zumindest die Stimme des dritten Detektivs bei den niemals alternden drei Fragezeichen. Fröhlich ahmt eine Studiosituation nach, erzählt, wie sich die drei Sprecher vor der Aufnahme einer Folge der beliebten Hörspielserie in "Drei-Fragezeichen"-Stimmung bringen. Am Dienstagabend sorgt der Hörspiel- und Synchronsprecher für volle Zuschauerreihen in der Stadtbibliothek. Mehr als 80 Besucher sind da, unter ihnen viele Fans der Jugendkrimireihe.

Weil nach vielen Autorenlesungen mal etwas Neues dran war und viele Nutzer Hörbücher ausleihen, habe man den Sprecher eingeladen, führt Bibliothekarin Gerlind Lehmann ihn ein. Den Rest bestreitet Fröhlich allein, wird anhand erwartbarer und tatsächlich gestellter Fragen unterhaltsam und mit gekonnt platzierten Pointen Erzähler in eigener Sache. Er habe sich irgendwann gefragt, was eigentlich sein Beruf sei, erzählt Fröhlich. Angefangen hatte er schon als Siebenjähriger in einer Kinderhörspielredaktion. "Ich mache eigentlich immer noch das Gleiche", so der Berliner, der auch Schauspieler war, zahlreiche Hörbücher eingelesen hat, in vielen Hörspielen mitwirkt, eine eigene Hörbuchreihe verlegt und sich als Hörspieler bezeichnet.

Das Publikum interessiert sich in den anderthalb Stunden natürlich für die prominenten Sprechrollen wie Bob Andrews, den er nun in fast 190 Folgen seit seinem 13. Lebensjahr gibt. Fröhlich ist aber auch die deutsche Filmstimme für Edward Norton und John Cusack, sprach auch schon mal Johnny Depp. Ein Take, eine Szene also, in der am Stück gesprochen wird, laufe 15 bis 20 Mal durch, damit alles synchron wirkt, erzählt der Sprecher. Dabei ist der Job weniger einträglich, als man glauben mag. Für jeden der rund 500 Takes, die er in "Fight Club" (1999) für Norton sprach, habe er rund drei Euro bekommen. "Den Film hätte ich aber auch umsonst gesprochen."

Die Rolle des Gollum in "Herr der Ringe", "das absolute Highlight", ergab sich dagegen zufällig. Fröhlich verfasste ursprünglich nur die Dialogbuchfassung und führte Synchronregie. Als drei Wochen vor Kinostart noch kein Sprecher für das Hobbit-Wesen gecastet war, sprang er ein. Wie sehr eine authentische Hörfassung auch von der schauspielerischen Leistung abhängt, führt der Sprecher in der Bibliothek vor: Fröhlich wird zum gekrümmten, zischelnden Gollum.

Er müsse wiederkommen, sagt Bibliothekarin Gerlind Lehmann - bevor sich die Fans mit Drei-Fragezeichen-Büchern Autogramme abholen. Andreas Fröhlich verspricht einen zweiten Besuch in Eberswalde.