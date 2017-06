Gemeinde mit sieben Brunnen

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Zur Panketaler Trinkwasserversorgung ist ein neuer Brunnen hinzugekommen. Damit hat der Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal erstmals in seiner zehnjährigen Geschichte einen neuen Trinkwasserbrunnen in Betrieb genommen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581447/

Der neue Brunnen fördert Wasser aus einer Tiefe von etwa 76 bis 82 Metern. Immerhin 70 Kubikmeter pro Stunde schafft der Brunnen im Dauerbetrieb. Sein Standort ist neben der Grundschule an der Panke, ganz in der Nähe des Wasserwerkes in der Möserstraße. Mit dem Brunnen steht die Wasserversorgung in Panketal auf leistungsfähiger Basis, wenngleich in Spitzenzeiten immer auch Wasser aus dem Netz der Berliner Wasserbetriebe zugekauft werden muss. Im Jahresdurchschnitt sind dies nach Angaben der Verwaltung etwa fünf Prozent.

Der neue Brunnen wurde zünftig mittels "Anstich" in Betrieb genommen, und die Teilnehmer konnten das frische Nass sogleich probieren. Um das Rohwasser dann zur weiteren Aufbereitung zum Wasserwerk zu befördern - hier wird unter anderem Eisen ausgefiltert -, wurde noch eine neue Zuleitung zum Wasserwerk über etwa 340 Meter verlegt.

Der neue Brunnen hat rund 310000 Euro gekostet. Auch wenn damit nun für viele Jahre wieder neue Kapazitäten ans Netz gekommen sind, so ist Trinkwasser in Panketal bei steigenden Einwohnerzahlen doch auch ein wertvolles und zeitweise durchaus knappes Gut, so Bürgermeister Rainer Fornell. Deshalb wäre es sehr sinnvoll, die Gartenbewässerung, wo immer es möglich ist, über gesammeltes Regenwasser zu bewerkstelligen. 1000 Liter Trinkwasser kosten in Panketal derzeit 1,93 Euro.

Die Tiefbauarbeiten an den Trinkwasserleitungen in der Wernigeroder Straße und der Ernst Thälmann Straße dienen dazu, das Wasser auch in die höheren und weiter vom Wasserwerk entfernten Ortslagen mit ausreichend hohen Druck und Menge zu bringen.