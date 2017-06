Experiment mit Zukunftschancen

artikel-ansicht/dg/0/

Kino in Altlandsberg. Ab diesem Monat wird das wieder möglich. Kino in der Schlosskirche - das ist die neueste Botschaft, mit der die Schlossgut Altlandsberg GmbH zu einem Pressefrühstück im Gutshaus aufwartete.

Damit wird dem Veranstaltungsort Schlossgut mit seinen verschiedenen Veranstaltungsplätzen eine neue Facette hinzufügt. Neben Konzerten von Klassik bis leichte Muse, Theater, Lesungen, Hochzeiten, Seminaren, Vorträgen, Festveranstaltungen soll die Wiederbelebung des Kinos nun für neue Lust auf Filme in Altlandsberg und Umgebung sorgen.

"Wir haben alle technischen Möglichkeiten dazu", zählte René Koht, technischer Geschäftsführer der Schlossgut Altlandsberg GmbH, auf, "können die hohen Kirchenfenster verdunkeln, eine große Leinwand herablassen, verfügen über Blue-Ray-Wiedergabe-Qualität. Nur beim Thema Filmverleih und Kartenverkauf stießen wir an unsere Grenzen."

So tritt eine junge Crew für das Experiment an, das am 24. Juni startet und die mit Ferdinand Niedlich selbst Altlandsberger Wurzeln aufweist. Früher habe es ja Kino an der Berliner Allee gegeben, das nach der Wende den Betrieb einstellen musste, berichtete Ferdinand Niedlich. Wie das wieder angesiedelt werden könne, überlegte er mit Hannah Osenberg, die auch teils in Altlandsberg lebt. Das Trio vervollständigt Anne Lakeberg mit ihren Erfahrungen, die seit drei Jahren im Berliner Wedding das kleine City Kino betreibt.

Nach Kontakt mit der Schlossgut GmbH und dem Signalisieren deren Interesses am Projekt Kino wagt man sich zunächst an drei Vorstellungen an Sommer-Sonnabenden. Den Schwerpunkt legen die drei dabei auf aktuelle Kinoproduktionen, die ein breiteres Publikum aller Altersgruppen ansprechen sollten. "Die Leute erst einmal abholen", sagen sie, und schauen, welches Publikum mit welchen Erwartungen komme. Dann könne das Angebot verfeinert werden, vielleicht als kleine Vorstufe zum Programmkino, Kinderkino, Vorführungen für Schule, Hort ...

Einen neuen Akzent will die Schlossgut GmbH überdies mit dem Zusammenspiel verschiedener Veranstaltungen setzen, kündigte René Koht an. "Wir wollen an bestimmten Tagen Veranstaltungen bündeln und so unterschiedliche Interessengruppen gleichzeitig ansprechen", sagt der Mann von der Schlossgut GmbH. Wenn am 22. Juli beispielsweise die Blumenthal-Chöre ihr klingendes Jahrestreffen in Altlandsberg abhalten, dann könnte es unter den Teilnehmern sicher auch Kinogänger für den abendlichen Film geben oder umgedreht.

Auch beim Blick auf den Vogelscheuchenmarkt sind Neuerungen avisiert. So wird in diesen Zeitraum das 2. Brauhausfest am Brau- und Brennhaus vorverlegt, zu dem die am 6. August zu krönende Bierkönigin bereits ihres Amtes walten soll, wie Gastronomin Nadine Groeger hofft.

Und immer wieder ergäben sich im Schlepptau anderer Veranstaltungen Synergie-Effekte wie das am 24. September in der Schlosskirche geplante Klavierkonzert mit einem jungen Pianisten vom Mozarteum Salzburg, so René Koht.

Jetzt aber wird erst einmal dem neuen Format Kino entgegengefiebert, dem nach gutem Anlauf weitere Schmeckerchen folgen sollen: Stummfilm mit musikalischer Live-Begleitung zum Thema Luther oder prominente Schauspiel-Gäste wie Lars Eidinger?