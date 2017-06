Aufsichtsrat wirft Voss "Vertrauensbruch" vor

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mitglieder des Aufsichtsrates der Messe- und Veranstaltungs GmbH (MuV) haben am Montagabend in einer Debatte dem Geschäftsführer der Gesellschaft Stefan Voss "Vertrauensbruch" vorgeworfen, heißt es aus Rathauskreisen. Voss, der zum 1. Oktober zum Sozialen Trägerverein Independent Living als Geschäftsführer wechselt, arbeitet dort bereits "im geringen Umfang", wie er selbst einräumt. Voss wird derzeit sowohl bei der MuV als auch bei seinem künftigen Arbeitgeber im Impressum als Geschäftsführer ausgewiesen. Der Aufsichtsrat, zuständig für den Arbeitsvertrag, soll dem Vernehmen nach dieses Verhalten missbilligen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581449/

Heute setzt der Aufsichtsrat seine am Montagabend vertagte Sondersitzung fort. Der Aufsichtsratsvorsitzende Christian Federlein soll vom Aufsichtsrat beauftragt worden sein, mit Voss eine Auflösung seines Vertrages zum 30. Juni zu verhandeln. Voss selbst hatte Ende März öffentlich die Absicht bekundet, möglichst früher zu seinem neuen Arbeitgeber wechseln zu können. Dies würde ihm nun ermöglicht werden. Sollte Voss einer vorzeitigen Vertragsauflösung nicht zustimmen wollen, soll der Aufsichtsrat offensichtlich disziplinarische Maßnahmen nicht ausschließen. Dem Vernehmen nach sollte es am Mittwoch ein Gespräch zwischen Oberbürgermeister Martin Wilke als Gesellschafter und Stefan Voss geben. Zugleich wird an einer Interimslösung für die MuV-Geschäftsführerstelle gearbeitet, heißt es.

Kritik von Gastronomen gibt es inzwischen auch an der sehr späten Ausschreibung des Oderstrandes durch die MuV in diesem Jahr. Die MuV hatte am 1. Juni auf ihren Internetseiten den Oderstrand 2017 ausgeschrieben und einen Betreiber gesucht. Im vergangenen Jahr war der beliebte Oderstrand an der Promenade bereits im Juni eröffnet worden.