Snowy-Premiere ist am 9. Dezember

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Premiere für die neun diesjährigen Schneemann-Snowy-Aufführungen findet am 9. Dezember um 16 Uhr im Friedrich-Wolf-Theater statt. Der Abschluss des Veranstaltungs-Marathons ist, wie es inzwischen schöne Tradition ist, am 24. Dezember um 14 Uhr. Zwischen 12. und 20. Dezember sind vier Vorstellungen für Schulen und Kitas geplant, die jeweils um 9.30 Uhr beginnen. Weitere Nachmittagstermine sind am 10., 22. und 23. Dezember, jeweils um 16 Uhr.

Zuvor werden aber noch Darsteller gesucht, die beim Casting am 2. Juli im Friedrich-Wolf-Theater, gestaffelt nach Altersgruppen, gefunden werden sollen. Von 13 bis 14.30 Uhr können sich die Acht- bis Elfjährigen vorstellen, ab 14.30 Uhr ist die Altersgruppe von 12 bis 17 gefragt, abschließend, von 16 bis 17 Uhr, alle Interessierten ab 18 Jahren. Jeder Teilnehmer sollte der Jury ein Gedicht und Lied vortragen und zeigen, was er tänzerisch draufhat. Die diesjährige Show wird erzählen, was in 20 Jahren von Snowys Abenteuern alles passiert ist.

Die Proben für die Veranstaltungen im Dezember beginnen im September und arbeiten auf die Aufführungen hin.

Weitere Informationen gibt es unter anderem unter www.schneemann-snowy.de