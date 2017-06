Vorschrift ist Vorschrift

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Wird der Bürger hier veralbert?, fragt sich MOZ-Leser Dieter Butz aus Beeskow, als er am Sonnabend in dieser Zeitung eine Anzeige der Kreisverwaltung las. Dort wurde gemeldet, dass der Kreisausschuss am 21. Juni tagt. Für den öffentlichen Teil der Sitzung gibt es lediglich zwei Tagesordnungspunkte: "Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit" und "Bestätigung der Tagesordnung". Dann folgen die Themen für den nichtöffentlichen Teil.

Warum der Kreis Sitzungen ankündigen muss, die im Prinzip für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, erklärt der Pressesprecher der Kreisverwaltung, Mario Behnke: Solche Ankündnigungen von Sitzungen seien keine Ausnahme. "Im konkreten Fall ist die zusätzliche Sitzung des Kreisausschusses erforderlich, um Fristen für die Vergabe von Aufträgen einzuhalten, die keinen Aufschub bis zur nächsten regulären Sitzung dulden", teilt er mit.

Die öffentliche Einladung zu einer weitgehend nichtöffentlichen Sitzung des Kreisausschusses mag verwunderlich erscheinen, allerdings lasse die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (§36) wenig Spielraum, da das Gesetz keine von vornherein nichtöffentlichen Sitzungen vorsehe.

Die Sitzungen seien zunächst einmal grundsätzlich öffentlich. Daraus resultierten gesetzliche Pflichten zur Bekanntmachung durch den Landrat. In der Kummunalverfassung gibt es auch Festlegungen zur Herstellungen der Nichtöffentlichkeit: "Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es erfordern." Dies kann nach der Hauptsatzung des Landkreises bei Personalangelegenheiten, Geschäften über Vermögensgegenstände, Auftragsvergaben (so wie bei der Sitzung am 21. Juni) Verträgen oder Verhandlungen mit Dritten oder Angelegenheiten der örtlichen und überörtlichen Prüfung erforderlich sein.

Mit der Ankündigung des Beratungstermins und der in nichtöffentlicher Sitzung behandelten Themen in der Märkischen Oderzeitung werde ein Minimum an Information gewährleistet, so Behnke. Keine Veröffentlichung solcher Sitzungstermine, würde zu mehr Intransparenz führen und setze die Änderung der Hauptsatzung des Kreistages voraus.