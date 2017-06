Experimentieren nach Unterrichtsschluss

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581452/

Erst wenige Minuten bevor sich am Mittwochnachmittag auf dem Gelände in der Heinrich-Mann-Straße Kinder an Forscherständen tummeln, wurde der Hort in Trägerschaft des Vereins für Jugendhilfe und Sozialarbeit (Jusev) zum zweiten Mal zum "Haus der kleinen Forscher" erklärt. "Hier wird fast täglich zu den verschiedensten Themen wie Luft und Wasser geforscht", begründet Pedro Braun, Leiter des Fachbereichs Schule und Wirtschaft bei der IHK Ostbrandenburg, die erneute Zertifizierung.

Rund 20 Kindereinrichtungen sind im IHK-Bezirk Ostbrandenburg durch die Berliner Stiftung "Haus der kleinen Forscher" ausgezeichnet. Um den Titel mitsamt Plakette zu erhalten, weisen Kitas und Horte nach, dass Forschung im Alltag der Einrichtung einen festen Platz hat, Erzieher regelmäßig an Weiterbildungsangeboten der IHK teilnehmen.

Im Heilpädagogischen Hort übernehmen Natalia Völker und Mandy Poy diese Rolle. Sie haben den Zertifizierungsprozess von Anfang an begleitet. "Was wir bei den Fortbildungen lernen, setzen wir im Hort praktisch um", sagt Mandy Poy, die den Kindern an diesem Nachmittag Kräuter und Getreidearten erklärt.

Mit Filmschnitt und Tontechnik kennen sich die Grundschüler inzwischen ebenfalls aus: Für das Forscherfest haben sie wochenlang und an verschiedenen Orten einen Film gedreht. Er heißt "Das Eigentor" und wurde am Mittwoch bei der Auszeichnung in der Aula zum ersten Mal gezeigt. Ein Volltreffer - waren sich die kleinen Forscher einig.