Kinder erlaufen 4830 Euro für guten Zweck

artikel-ansicht/dg/0/

Ziltendorf (MOZ) Die Kinder der Grundschule "Ziltendorfer Niederung" haben bei ihrer ersten Teilnahme am Unicef-Spendenlauf die stolze Summe von 4830,70 Euro erreicht. Im Rahmen ihrer Projekttage "Reise um die Welt" hatten die Schüler im Vorfeld nach Sponsoren gesucht. "Dies konnten zum Beispiel Eltern, Großeltern, Freunde oder Nachbarn sein. Der jeweilige Sponsor hat dann eingetragen, wie viel Geld er pro erlaufener Runde an das Projekt spenden möchte", berichtet Schulleiterin Cordelia Becker.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581453/

Alle 154 Kinder der Schule nahmen an der Aktion teil. Gelaufen wurde etwa eine dreiviertel Stunde. "Dann mussten wir den Lauf abbrechen, da einige der Schüler übermotiviert waren", erzählt die Pädagogin. Die besten Kinder absolvierten mehr als 30 Runden, einige kamen auf diese Weise und mit ihren zahlreichen Sponsoren auf mehrere Hundert Euro. Im Anschluss wurden alle mit einem reichhaltigen Obstbuffett belohnt.

Bei der feierlichen Übergabe der Schecks am Mittwoch wurde die Gesamtsumme durch zwei geteilt: 2415,35 Euro gehen an Unicef, die das Geld für das weltweite Projekt "Kinder in Not" einsetzt. Die andere Hälfte kommt der Grundschule zugute. "Wir wünschen uns beispielsweise eine mobile Musikanlage. Ansonsten sollen sich unsere Kinder überlegen, was wir anschaffen oder gemeinsam unternehmen könnten", sagt die Schulleiterin.