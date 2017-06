Stabile Gästebilanz

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581455/

Zerschlagene Scheiben an der Eingangstür, Schäden am Wasserturm: Das Wriezener Bahnhofsareal leidet immer wieder unter der Wut von Randalierern. "Der Vandalismus ist ein Problem", sagte Axel Pötsch, Betreiber der Tourist-Information, die sich im Bahnhofsgebäude befindet und nun im dritten Jahr seiner Leitung untersteht.

Trotz der regelmäßig wiederkehrenden Schäden zog Pötsch eine positive Bilanz: "Es geht voran", sagte er vor den Mitgliedern des Ausschusses für Gewerbe, Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Landwirtschaft und Tourismus (Gosult), die sich über die Entwicklungen seit dem vergangenen Jahr am Dienstagabend ein Bild verschafften.

In der Tat hat sich einiges geändert. "Wir haben umgebaut", sagte Axel Pötsch und verwies auf das Büro der Tourist-Information, welches direkt durch den Eingang vom Bahnsteig erreichbar ist. Dort steht nun eine Sitzecke, auf der sich Reisende niederlassen und in die ausgelegten Broschüren hineinlesen können. "Wir haben aus dem Umland einige Flyer hier", sagte Axel Pötsch. Von den städtischen und umliegenden Pensionen könnten es allerdings einige mehr sein, wünschte er sich. "Wir haben die Broschüren bislang unentgeltlich ausgelegt und sie wurden auch ganz gut angenommen", so der Tourist-Information-Betreiber. "Wir hatten auch Touristen, die zum Schiffshebewerk Niederfinow gefahren sind und uns von dort weitere Flyer mitgebracht haben", fügte er hinzu. Auch das Programm zum diesjährigen Deichfest am vergangenen Wochenende war in dem Infopunkt ausgelegt.

Im vergangenen Jahr hatten sich Ausschussmitglieder nach der Zusammenarbeit mit der Stadt Wriezen erkundigt. "Wir haben nun auf unserer Internetseite einen Link zur Wriezener Internetseite platziert." "Und umgekehrt ist es genauso", informierte Ordnungsamtsleiter Karsten Ilm. Zudem seien vor dem Bahnhofsgebäude die farblich passenden Schilder in grün aufgehangen und aufgestellt worden.

Gerade im Hinblick auf die rechtliche Widmung des Gebäudes habe die Stadt geholfen, resümierte Axel Pötsch. Weil er in dem Gebäude einige Räume umbaut und noch modernisieren will, musste das Baurecht zunächst geklärt werden. Eine Wohnung ist bereits fertiggestellt, so Axel Pötsch. Diese wurde mittlerweile auch von einer Familie bezogen. Zudem plant er die Modernisierung von zwei weiteren Wohnungen. Damit, so hofft Pötsch, werde auf dem Bahnhofsgelände bezüglich des Vandalismus auch mehr Ruhe einziehen.

"Und wie steht es um den Wasserturm? Wird dieser auch für die Tourist-Information genutzt?", erkundigte sich Burkhard Göhring, sachkundiger Einwohner des Ausschusses. Dort seien leider die meisten Schäden zu verzeichnen, so Pötsch. Eine Nutzung sei deshalb nicht besonders sinnvoll. "Wir werden den Turm jetzt sichern, sodass ein Eindringen auf das Gelände nicht mehr so einfach möglich ist", erläuterte Pötsch. In naher Zukunft soll etwa ein Stabmattenzaun angebracht werden.

Neben der neuen Sitzecke hat die Tourist-Information in der alten Wartehalle zudem Fahrräder aufgestellt, die von Reisenden ausgeliehen werden. Neu sei auch die Öffnung der Toiletten, die für 0,50 Cent benutzt werden können.

Die Besucherzahlen der Tourist-Information seien konstant, so der Betreiber. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 1800 Besucher verzeichnet.

Mehr Informationen: www.tourismusinfo-wriezen.de, 033456 568999 oder info@tourismusinfo-wriezen.de, geöffnet ist immer Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr