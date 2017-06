artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) 400 Schüler des Angermünder Einstein-Gymnasiums tauschten am Mittwoch die Schulbank gegen Laufschuhe. Sie nahmen erstmals und als bisher einzige Schule der Uckermark am weltweiten Schulprojekt "Lauf gegen den Hunger" teil. Für jede gelaufene Runde spenden Sponsoren Geld für Projekte gegen den Hunger in der Welt.

Der dumpfe, monotone Paukenschlag hallt durch die Stille. Alle fünf Sekunden ein Schlag. In diesem Moment stirbt wieder irgendwo auf der Welt ein Kind unter zehn Jahren an den Folgen des Hungers. Es ist ein bedrückender Klang.

So eröffnen Schüler des Einstein-Gymnasiums am Mittwochmorgen einen besonderen Schultag. Sie haben sich mit ihren Lehrern und einigen Unterstützern auf dem Jahnsportplatz versammelt, um zum "Lauf gegen den Hunger" anzutreten. Jede gelaufene Runde bringt Geld von Sponsoren, die die Schüler zuvor als Paten für das Projekt geworben haben. Der "Lauf gegen den Hunger", der vor 20 Jahren erstmals in Frankreich initiiert wurde und seit 2014 auch in Deutschland stattfindet, wird von der internationalen Hilfsorganisation "Aktion gegen den Hunger" geleitet. Daran beteiligen sich Schulen auf der ganzen Welt. In Deutschland gehen in diesem Jahr über 100 Schulen an den Start und mit dem Einstein-Gymnasium Angermünde erstmals auch eine uckermärkische.

Der "Lauf gegen den Hunger" ist jedoch mehr als ein soziales Sportprojekt. In der Vorbereitung setzten sich die Schüler intensiv mit den Ursachen und Folgen von Hungersnöten in der Welt auseinander und organisierten eigenverantwortlich den Sponsorenlauf, suchten Paten, schrieben Elternbriefe, gestalteten Flyer, wandten sich an Firmen, organisierten Straßenaktionen in Angermünde, bei denen sie mit der Pauke und Transparent über ihre bevorstehende Aktion aufklärten und Unterstützer warben. So spendete die Sparkasse Uckermark 250 Euro. Ludolf von Maltzan vom Brodowiner Biobetrieb stelle 50 Cent pro Schüler und gelaufener Runde in Aussicht. Manche Passanten steckten schon bei der Straßenaktion Geld in die Spendenbüchse, von 50-Cent-Münzen bis zu 20 Euro-Scheinen.

Angermündes Bürgermeister Frederik Bewer zog selbst die Laufschuhe an, drehte Rund um Runde mit den Schülern und spendeter 100 Euro als Stadt und 100 Euro über den neuen Sportverein X-trem Uckermark e. V.

"Hunger ist ein Wort, das wir gar nicht kennen", meinte Schulleiterin Kerstin Hainich-Doepner. Die Aktion rüttele wach und schweiße die Schulgemeinschaft auch zusammen, die sich gemeinsam für ein Ziel anstrengen muss, und das mit Begeisterung. Marie Svarovsky, Schülerin der 10. Klasse, erklärte mit berührenden Worten: "Selten hat man die Chance, an einem humanitären Projekt so einfach und so aktiv mitzumachen. Das bleibt viel tiefer in der Erinnerung bei uns Schülern, bei den Sponsoren und in der Öffentlichkeit, als einfach nur Geld in eine Büchse zu werfen. Wir tun mit dem Lauf etwas, damit der Hunger in der Welt in Zukunft bekämpft werden kann, denn wir sind die Zukunft."

Mareen Lupa kam als Zuschauerin zum Sportplatz und brachte eine 50-Euro-Spende ihres Frisiersalons "Kamm Hair" mit: "Hunger ist leider noch immer ein aktuelles Thema. Dafür haben wir uns schon vor 20 Jahren als Jugendliche engagiert."

Insgesamt liefen die Schüler 4883 Runden, das entspricht 1953 Kilometern. Als zum Abschluss das Spendenergebnis verkündet wurde, brach begeisterter Jubel aus: Der erste Angermünder "Lauf gegen den Hunger" brachte stolze 7400 Euro Spenden ein.