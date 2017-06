Schwarze Trübung im Trinkwasser

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Bekanntlich steigt in der Halbzeitpause großer Fußballspiele der Wasserverbrauch fünfzehn Minuten lang auf das Doppelte an. Über diese Abnahme würde sich Matthias Kunde vom Niederbarnimer Wasser- und Abwasserverband (NWA) vermutlich noch freuen. Der Verbandsvorsteher bekommt allerdings regelmäßig Probleme durch ein anderes Phänomen: dem so genannten Pool-Wochenende. Dann muss das Wasserwerk Prenden nämlich an zwei Tagen das Dreifache liefern.

Glaubt man dem Verbandsvorsteher, sind es die Segnungen des Wohlstandes, die aktuell wieder für Beschwerden über die Wandlitzer Wasserqualität sorgen. Druckverluste und schwarze Eintrübungen im Trinkwasser beklagen die Wandlitzer in der jüngsten Vergangenheit. Beispielsweise Nils Kästner aus der Straße Am Hirschsprung. "Auch wir hatten schwarzes Trinkwasser und machen uns natürlich Sorgen über die Wasserqualität. Leider veröffentlicht der Verband keine Ergebnisse von Wasserproben, was wir übrigens nicht verstehen", machte sich der Leser am MOZ-Telefon Luft.

Was Kästner beschreibt, ist die Folge eines gewaltigen Wasserverbrauchs: An wärmeren Wochenenden kommen die vielen Besitzer von Pools offenkundig alle gleichzeitig auf die Idee, selbige zu befüllen. "Das sind hydraulische Anforderungen, die wir mit unseren Netz nicht bewältigen können. Und wir bekommen auch bei den Fließgeschwindigkeiten Probleme", bekennt Kunde. Demnach beträgt der Verbrauch an einem normalen Tag 2000 Kubikmeter pro Tag, an einem Tag mit Pool-Effekt steigt der Verbrauch dann auf 6000 Kubikmeter an.

Dabei fällt zwar beim Endverbraucher der Wasserdruck teilweise bis zum dünnen Rinnsal, nicht aber in den Hauptleitungen. "Wir spülen die Leitungen regelmäßig, um alle Ablagerungen aus den Leitungen zu bekommen. Aber wie wir jetzt wieder gesehen haben, bleibt doch noch einiges an der Wandung hängen. Das löst sich dann, wenn alle gleichzeitig den Hahn aufdrehen", erklärt Kunde. Dabei handele es sich um Manganverbindungen mineralischen Ursprungs, die gesundheitlich unbedenklich seien. Das hätten auch Proben erwiesen, die von den Gesundheitsämtern der Landkreise Barnim und Oberhavel gezogen werden. "Wir bewegen uns innerhalb aller Toleranzen", verdeutlich Verbandsvorsteher Kunde und versichert ad hoc, er werde sich persönlich dafür einsetzen, dass noch in dieser Woche die Laborergebnisse mit allen Einzelheiten auf der NWA-Homepage zu finden sind. Ähnliches hatte Kunde allerdings auch 2016 zugesagt: Da ging es um die Termine der NWA-Versammlungen, die bis heute nicht auf der Homepage veröffentlicht werden.

Wer durch schwarz gefärbtes Wasser einen Schaden erlitten hat, der kann diesen beim NWA geltend machen. 20 Mails habe der Verband bekommen und noch mal so viele Anrufe.

Telefonisch ist der Verband über 033053 9020 und per Mail über nwa.zehlendorf@barnim.de erreichbar