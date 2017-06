Kleinbus für bessere Mobilität

artikel-ansicht/dg/0/

Hoppegarten (MOZ) Beim traditionellen Bürgermeistergespräch in der Brandenburgischen Seniorenwoche, zu dem der Seniorenbeirat einlädt, rief dessen Vorsitzender Volker Adloff die Themen Mobilität, Schwimmhalle und mehr Mitsprache in den politischen Gremien als brennende Themen aus.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581458/

"Wir haben mehr als 3000 Senioren im Ort und zu manchen Veranstaltungen kommen mit Mühe und Not gerade mal 20. Das ist traurig", stellte Adloff fest. Einen gewissen Teil schob er aber auch fehlender Mobilität zu. Dieses Problem sei bekannt, doch fruchtende Gespräche mit dem neuen Busbetreiber gab es bislang nicht, reagierte Bürgermeister Karsten Knobbe. So sei schon vor langer Zeit eine Anfrage an das Bus-Unternehmen gegangen, ob die Linie 943 nicht in der Brandenburgischen Straße der Hönower Siedlungserweiterung Halt machen kann. Für die Zukunft versprach er einen gemeindeeigenen Kleinbus, der auf Anfrage verkehren könnte. Dazu soll der nächste Hauptausschuss einem Anbieter den Zuschlag erteilen.

Den Schienenverkehr mit S- und U-Bahn stufte der Bürgermeister als gut ein, nur der Weg dorthin sei nicht von allen Ortsteilen gleich gut. Da es dafür in absehbarer Zeit keine offizielle Lösung geben wird, appellierte Gemeindevertreter Andreas Eißrig an mehr Familien- und Nachbarschaftssinn, um so die größten Probleme zu lösen.

Radwege waren ein Thema, die oftmals plötzlich enden und bei Kopfsteinpflaster und zu engen Gehwegen zum Absteigen zwingen. Knobbe sagte Lösungen zu. An Landesstraßen aber, die teils dringend eine Sanierung bedürfen, sei ein vorheriger Bau von Rad- oder Gehwegen ohne genaue Planung durch das Land nicht möglich. Fahrbahnhöhe, -breite und die genaue Lage müssten abgestimmt werden.

Mehr Abstimmung müsse es künftig im Bereich des Straßenbaus geben. Barrierefreie Übergänge über Straßen seien für Senioren bequem, doch für Sehbehinderte ein gefährliches Hindernis, können sie den Beginn des Bürgersteiges nicht ertasten. Da sollen zukünftig die Hoppegartener Einrichtungen mehr Mitsprache bekommen. Ebenso könnten sich Vertreter des Seniorenbeirates ein Rederecht zu bestimmten Themen in der Sitzung der Gemeindevertretung und in den Ausschüssen geben lassen. Bisher sei das niemandem verwehrt worden, sagte Gemeindevertreter Stefan Radach.

Die Schwimmhalle ist ein Thema bei der interkommunalen Zusammenarbeit, bestätigte Knobbe, doch sei man noch weit von Entscheidungen entfernt. Mit dem Nahverkehr gut erreichbar sollte sie sein, gaben die Senioren dem Bürgermeister mit auf den Weg in die weiteren Verhandlungen.

Senioren sollten verstärkt den Maerker auf der Internetseite der Gemeinde nutzen, um auf Probleme hinzuweisen. Da sollte auch die Familie mithelfen, wenn der Zugang zur modernen Technik aus verschiedenen Gründen nicht gegeben ist. Überhaupt sei Altwerden keine Krankheit, sondern ein Teil eines jeden Lebens, stellte die Runde fest.