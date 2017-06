Gesunde Stunden für Schöneicher Kinder

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Julia Linke geht durch die Reihen einer dritten Klasse der Bürgelschule und gibt den Schülern ein paar Tropfen Desinfektionsmittel auf ihre Hände. "Jetzt gut reiben und verteilen", sagt sie. Dann werden die Kinder an eine Schwarzlichtlampe gerufen, unter die sie ihre Hände halten sollen. "Alles, was blau leuchtet, ist sauber", erklärt ihnen Julia Linke. Mit diesem Experiment schafft die Hygienefachschwester bei den Schülern ein Bewusstsein dafür, dass Stellen wie die Daumen beim Händewaschen gerne mal vergessen werden.

Zwölf Unterrichtsstunden zum Thema Hygiene hat Julia Linke am Dienstag und Mittwoch im Rahmen der Projekttage "Gesunde Schule" gegeben. Wie sie, deren zwei Töchter an die Bürgelschule gehen, haben sich weitere Eltern aus dem Schulförderverein um Vorsitzende Anke Winkmann bereit erklärt, ihr Fachwissen weiterzugeben. Darunter ist zum Beispiel auch Dr. Adrienne Kröger, die die Kinder über die Krankheit Diabetes aufklärt und zeigt, was Essen mit dem Körper macht. Neben den Eltern haben auch die Schüler Ideen für das Programm eingebracht, sagt Schulleiterin Sabine Stascheit. Zusätzlich kamen externe Dozenten wie Anja Liebelt. Die Leiterin einer Kneipp-Kita in Hönow führte den Kindern zum Beispiel vor, wie man den Körper mit Wassertreten und kalten Armbädern abhärten kann.

Für die Klassen vier bis sechs gab es am Dienstag Projektunterricht, für die Erst- bis Drittklässler am Mittwoch. Die jeweils anderen nahmen an einem Sportfest teil, das Lehrer Sven Grönke organisiert hatte. Die Projekttage seien "der krönende Abschluss" des dreijährigen, vom Brandenburger Bildungsministerium geförderten Programmes "gute und gesunde Schule", sagt Sabine Stascheit. In dessen Rahmen konnten sich Schulen um finanzielle Unterstützung für Lehrerfortbildungen und Maßnahmen wie die inzwischen abgeschlossene Lärmdämmung der gesamten Schule bewerben. Die Unterstützung laufe nun aus.