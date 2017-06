Offener Streit über Lanz-Mähbinder

artikel-ansicht/dg/0/

Durch einen Brief des Vereinsvorstandes an alle Wandlitzer Gemeindevertreter wird ein Problem öffentlich, das bislang eher hinter den Kulissen eine Rolle spielte. Darin geht es um einen historischen Mähbinder, der schon 1971 vom damaligen Agrarmuseum Wandlitz aufgekauft wurde. Das gute Stück werkelte zuvor jahrelang auf Wandlitzer Feldern. Bauer Finke, sein Hof befand sich früher gegenüber dem Agrarmuseum, vermachte der Einrichtung damals seinen Oldtimer aus dem Hause Lanz.

Seitdem gehört der Mähbinder zum agrarhistorischen Sammlungsbestand und ging laut Förderverein auch in die Sammlung des neu erbauten Barnim-Panoramas über. Verdrängt wurde er fatalerweise von moderner Technik. So erinnern Vereinsvorsitzender Reinhold Dellmann, sein Stellvertreter Thomas Tanneberg und Schatzmeister Jörg-Peter Rosenfeld in ihrem Brief an den Umstand, dass "erst durch die Präsentation des Claas-Mähdruschbinders" die historische Lanz-Technik im Außenbereich in Basdorf untergestellt werden musste. Dort ereignete sich laut der Wandlitzer Kulturamtsleiterin Claudia Schmid-Rathjen vor Jahren bei einem Sturm ein Unglück mit Folgen. Das Dach besagter Unterstellhalle stürzte ein, ein Famulus-Traktor samt Anhänger sowie der Mähbinder wurden beschädigt.

Dass das Problem nun so offen zutage tritt, verwundert die Kulturamtsleiterin durchaus. "Wir empfinden dieses Agieren des Fördervereins als nicht fair, wenngleich wir in der Tat unterschiedlicher Meinung sind", reagierte die Verwaltungsbedienstete am Mittwoch auf diesen Brief und den Wunsch des Vereines, den Mähbinder weiterhin unterzustellen und für die Nachwelt zu bewahren. Mit dem Fortschreiten der Immobilienvermarktung auf den Gelände der ehemaligen Polizeischule würden der Gemeinde Wandlitz nämlich die Plätze zur Unterstellung ausgehen. Zuerst aber sei über den Zustand des Mähbinders zu reden, argumentiert die Amtsleiterin. "Nach unserer Einschätzung sind die Beschädigungen so gravierend, an eine Reparatur ist nicht mehr zu denken", stellt Claudia Schmid-Rathjen dar.

Außerdem lägen ihr Schreiben des Vereines mit gleichlautenden Einschätzungen vor. Davon allerdings ist beim Vorsitzenden Reinhold Dellmann keine Rede. Vielmehr hätte es die derzeitige Gebäude- und Grundstückssituation "völlig unproblematisch ermöglicht, diesen Mähbinder in Stolzenhagen unterzustellen", heißt es.

Mit Sorge verfolgt der Verein auch die grundsätzliche Position der Gemeinde: "Der Förderverein ist in großer Sorge, dass dieser Mähbinder unwiederbringlich verloren geht oder gar verschrottet wird." Versuche des Vereinsvorstandes, mit Bürgermeisterin Jana Radant ins Gespräch zu kommen, habe diese nicht beachtet. "Sie ging nicht einmal auf den Gesprächswunsch ein", informiert der Vereinsvorstand.

Schließlich wird der Ton schärfer. So heißt es wörtlich: "Beim Vorstand des Fördervereins verstärkt sich allerdings der Eindruck, dass es hier primär um die Frage des politischen Wollens ("Nichtwollens") in dieser Angelegenheit geht."

Die Kulturamtsleiterin hält tapfer dagegen: "Wir haben immer eine Super-Zusammenarbeit mit dem Verein. Aber hier ist es so, dass wir diesen Mähbinder aufgrund der Beschädigungen einfach nicht mehr wollen. Man muss auch loslassen können. Und diese zitierten Unterstellmöglichkeiten in Stolzenhagen, die gibt es in dieser Form nicht", beharrt sie.

Indes steht der Mähbinder auf einem alten Parkplatz der früheren Polizeihochschule. Eine löchrige Plane schützt das Stück gegen den Regen, der Wind zotteln an den Schnüren. Wird der Mähbinder nicht bald sicher untergestellt, erledigt sich das Problem mutmaßlich innerhalb weniger Wochen von allein - entweder durch Wetterunbilden oder Vandalismus, der auf dem Areal leider auch ein Thema ist.