Sicher unterwegs auf zwei Rädern

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581463/

Das größte Ärgernis für einen Fahrrad-Besitzer ist wohl, wenn ihm das Fortbewegungsmittel entwendet wird. 1180 Fahrräder wurden 2016 im Bereich der Polizeiinspektion Oder-Spree als gestohlen gemeldet. Das waren 13 weniger als noch 2015. "Leider ist die Aufklärungsquote sehr gering", gibt Polizeisprecher Bernd Böttcher zu. Diese lag 2016 bei 5,3 Prozent, 2015 konnten immerhin 6,9 Prozent der Räder wieder zurückgegeben werden. Zu den Ursachen für diese niedrigen Quoten zählt Böttcher, dass die Beute schnell weggeschafft werde und es selten Zeugen gebe. Auch hätten die Besitzer oft selbst keinen Kaufbeleg und damit keine Rahmennummer mehr. "Das macht es für uns schwer, ein gefundenes Rad zuzuordnen", sagt Böttcher.

Die Polizei empfiehlt daher, gerade bei neuen Fahrrädern alle Unterlagen aufzubewahren und das Rad codieren zu lassen. "Unserer Erfahrung nach schreckt das mögliche Täter ab." Den kostenlosen Service bietet die Polizei etwa auf großen Veranstaltungen wie dem Woltersdorf-Tag am vergangenen Wochenende an. In Fürstenwalde können Eigentümer ihren Drahtesel zudem wochentags beim Fahrradservice der Christophorus-Werkstätten in der Alten Neuendorfer Straße 4a gegen einen Obolus von vier Euro codieren lassen. Die in den Rahmen eingestanzte Zahlen- und Buchstabenkombination gibt der Polizei Aufschluss darüber, wo der Besitzer wohnt. "Durch die Verschlüsselung wird aber gleichzeitig der Datenschutz gewahrt", betont Sandra Genschmar von der Abteilung Prävention der Polizei.

Zu ihrer Arbeit gehört zudem die regelmäßige Durchführung von Fahrradprüfungen an Schulen. "Alle vierten Klassen machen da mit", erklärt die Polizistin. Im praktischen Teil müssten die Schüler zeigen, dass sie Vorfahrtsregeln kennen, Hindernisse umfahren und richtig abbiegen können. Bestehen die Kinder auch den theoretischen Test, erhalten sie einen Fahrradpass, der ihnen bescheinigt, dass sie die Regeln der Straßenverkehrsordnung kennen und auf der Straße fahren dürfen.

Dafür muss der Drahtesel natürlich verkehrstüchtig sein. "Vorgeschrieben sind ein Scheinwerfer vorne und ein Rücklicht sowie integrierte oder externe Reflektoren. Auch an den Rädern müssen seitlich Reflektoren oder Leuchtstreifen sitzen. Zudem muss jedes Fahrrad zwei Bremsen und eine funktionierende Klingel vorweisen", zählt Sandra Genschmar auf. Ein Helm sei dagegen nur bei der Fahrradprüfung Pflicht. "Zum Schutz des Kopfes empfehlen wir ihn aber", sagt sie und verweist auf den Melonentest. Mit diesem wurden die Auswirkungen eines Sturzes mit und ohne Helm auf eine Wassermelone gezeigt. "Autofahrer sind durch ihren Blechkasten geschützt, Radfahrer nicht", gibt die Polizistin zu bedenken.

Welchem Risiko diese im Straßenverkehr ausgesetzt sind, zeigt auch die Unfallstatistik: 87 verletzte Personen gab es 2016 bei 119 Unfällen mit Zweiradbeteiligung in Fürstenwalde, in Erkner waren es 71 bei 99 Zusammenstößen. Im Vergleich zu 2015 waren das 13 mehr beziehungsweise ein Verletzter weniger. Tote gab es zum Glück nicht.

Wer hat in der Region das älteste Fahrrad? Geben Sie uns Bescheid (Telefon: 03361 590350) und wir fotografieren es. Oder schicken Sie uns ein Foto per E-Mail bis spätestens Freitag, 12 Uhr, anfuerstenwalde-red@moz.de. Das älteste Rad wird prämiert mit einer passenden Wanduhr.