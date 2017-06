Bücherkisten bei Dieben begehrt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bücherkisten sind in Eisenhüttenstadt offensichtlich sehr begehrt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. "Es kam jetzt schon mehrmals vor, dass jemand die Plastikkisten mitgenommen und die Bücher an Ort und Stelle liegengelassen hat", sagt Heidelore Henrich von der Lese-Hütte. Der Verein hatte im vergangenen Jahr damit begonnen, an drei Stellen in der Stadt Kisten mit gebrauchten Büchern aufzustellen - in der Lindenallee gegenüber vom Tourismusverein, auf dem Spielplatz an der Kastanienstraße sowie an der Inselgaststätte. Vom Kinderbuch über Sachbücher bis hin zum Krimi ist alles dabei.