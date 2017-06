Sparkasse unterstützt Tafelladen

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (sg) 800 Euro hat die Sparkasse Märkisch-Oderland spontan an den Verein Bernauer Tafel gespendet, um die Schäden des Einbruchs in Bad Freienwalde beheben zu können. "Wir wollten schnell und unkompliziert helfen, nachdem wir die Nachricht in der MOZ gelesen hatten", sagte Gabriele Lehmann, Pressesprecherin der Sparkasse.