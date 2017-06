Eltern gehen auf die Barrikade

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Immer mehr Eltern gehen wegen des Stundenausfalls an der Talsandschule auf die Barrikade. Jetzt wandte sich die Schulkonferenz der Eltern wegen des "unertragbaren Zustandes" mit einem Protestbrief an Bildungsminister Günter Baaske persönlich und bezichtigte ihn der Schönfärberei.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581466/

An der Gesamtschule Talsand in Schwedt gibt es seit mehreren Jahren immer wieder in verschiedenen Fächern massiven Unterrichtsausfall, beschweren sich die Eltern beim Minister. Sie klagen: "Nachdem wir nunmehr seit mehreren Jahren vergeblich versucht haben, mit dem Staatlichen Schulamt Frankfurt eine tragbare Lösung zu finden, wenden wir uns heute an Sie, weil wir des Erduldens des ewigen Ausfalls schlicht müde sind."

Von Seiten des Schulamtes sei den Eltern immer wieder gesagt, dass die entsprechenden Mitarbeiter des Planungs- und Einstellungsteams "sich aller Kanäle bedienen würden, um neue Lehrer zu finden". Dabei, so schildern die Briefschreiber dem Minister, sei zum Beispiel die Stelle eines weggefallenen Französischlehrers monatelang nicht einmal im Internet ausgeschrieben.

Seit 2014 soll es immer wieder Fachlehrermangel in den verschiedensten Fächern an der Schule gegeben haben. Von einer stabilen und systematischen Lehrstoffvermittlung könne deshalb nicht die Rede sein. Im Schuljahr 2014/2015 sollen nach Zählung der Elternschaft die Ausfälle in den Fächern Französisch, Polnisch und Mathematik überproportional gewesen sein. Im Jahr 2015/2016 habe es dann die Fächer Chemie und Deutsch getroffen. In Chemie, so schildern die Eltern, soll durch einen Projekttag eine Halbjahreszensur ermittelt worden sein, da sonst auf dem Halbjahreszeugnis keine Zensur gewesen wäre. Ihr Urteil: "Eine Maßnahme die eher absolute Hilflosigkeit als professionelle Lehrstoffvermittlung darstellt."

Im laufenden Schuljahr habe der Lehrermangel wieder das Fach Französisch betroffen. Im zweiten Halbjahr, so die Information der Eltern, soll nur noch rudimentär beziehungsweise in einem 7., 8. und 9. Jahrgangskurs gar nicht mehr unterrichtet worden sein. Auch das Fach Mathematik war erneut in der Differenzierung stark betroffen.

Die Elternschaft wirft dem Minister de facto Schönfärberei vor: "Sie behaupten in einem Brief an das MdB (Mitgliedes Bundestages - Anm. der Red.) Jens Koeppen, dass die Ausfallquote in der Uckermark bei lediglich 2,3 Prozent liegen würde. Allein die Talsandschule als einer der größten Schulen, wenn nicht sogar die größte Schule in der Uckermark, hat allein seit März 2017 nicht mehr unter 4,4 Prozent Ausfall der zu gebenden Stunden gelegen." Diese Ausfallstatistik hatte Elternsprecher Steffen Knauthe auf Basis des offiziellen Vertretungsplanes der Schule erstellt. Wörtlich heißt es in dem Brief: "Wir fordern Sie als Bildungsminister auf, diesen untragbaren Zustand zu beenden. Des Weiteren fordern wir Sie ebenfalls auf, Probleme auch als solche zu benennen, es hilft niemanden, diese schön zu reden, beziehungsweise ganz zu verschweigen. Sollten Sie Interesse am Zahlenmaterial haben, stellen wir Ihnen dies gern zur Verfügung."

Inzwischen ist bis zum Schuljahresende eine Muttersprachlerin als Aushilfslehrer im Fach Französisch für die Talsandschule gewonnen worden. "Diese ist eigentlich aber als Schauspielerin am Schwedter Theater tätig und wird zum Schuljahresende auch definitiv wieder aufhören", schreiben die Eltern. Sie befürchten deshalb: "Also wird dieses Problem im nächsten Schuljahr wieder präsent sein."

Die Elternschaft räumt ein, dass der Minister auch "keine Lehrer backen könne". Sie meinen: "Allerdings sind die Rahmenbedingungen für Lehrer in Brandenburg offensichtlich derart unattraktiv, dass neue Lehrer eher in andere Bundesländer abwandern. So ist zum Beispiel der Besoldungsstatus in Brandenburg unter dem deutschen Durchschnitt. Da hilft es leider wenig bis gar nicht, wenn Sie verbreiten, dass Sie mehrere hundert Lehrer einstellen wollen. Wir fordern Sie daher auf, die Bedingungen für Lehrkräfte deutlich zu verbessern, zumal hier in Schwedt nachgewiesen nicht der einzige derartige Brennpunkt existiert."

Die Schwedter Eltern haben den Minister zu einem persönlichen Gespräch mit der Schulelternkonferenz eingeladen.