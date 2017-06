Maurer übernehmen das Zepter

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Am Montag haben am ehemaligen Kaufhaus die Arbeiten im Los 4 - Bauhauptgewerk begonnen. Damit wird jetzt auch nach außen hin deutlich, dass die Sanierung Fahrt aufnimmt. Insgesamt gibt es 20 Lose. Die ersten Aufträge waren bereits Anfang des Jahres vergeben worden. Es dauerte Wochen, ehe die Lose Abfall-Beräumung, Schadstoffausbau sowie Abbruch und Entkernung realisiert waren. "Am 30. Mai haben wir den Modernisierungs-Instandsetzungsvertrag zwischen der Stadt und der Seelower Wohnungsbaugesellschaft unterzeichnet", erläuterte Bürgermeister Jörg Schröder am Dienstagabend in der Stadtverordnetenversammlung.