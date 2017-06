Mit Männerturnverein fing alles an

artikel-ansicht/dg/0/

Die Gründung des Männerturnvereins in Fredersdorf 1887 ordnet sich in eine Zeit ein, in der viele Vereine entstanden. Heute ist man in der Gemeinde stolz darauf, dass sich mit dem MTV Fredersdorf, zehn Jahre nach dem Männerchor "Eiche 1877", eine Sportgemeinschaft entwickelte, die tatsächlich alle gesellschaftlichen Umbrüche überstand. Allerdings liegen die Anfangsjahre des MTV im Dunkeln, schriftliche Unterlagen gibt es nicht. Zufallsfunde in den Nachlässen der Sportfreunde hat es bisher kaum gegeben. Umso bedeutsamer sind noch vorhandene Bilder und Plakate aus den Anfängen des vorherigen Jahrhunderts und die Zuordnung von Namen durch Sportveteranen. Ergänzt durch Zeitzeugenberichte lässt sich damit manche Lücke schließen.

Die TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf existiert unter diesem Namen ab 1995 als Nachfolger des MTV Fredersdorf 1887. Von den acht Sportvereinen in der Gemeinde ist es der größte Verein mit über 500 Mitgliedern. Die TSG ist der größte Verein der Gemeinde überhaupt. Eine ähnliche Entwicklung war auch in Vogelsdorf zu verzeichnen, wo sich 1896 der MTV Vogelsdorf gründete. Die Vielfalt - Hand- und Fußball, solche Sparten wie Radsport, Kegeln, Boxen, Faustball, Tischtennis und Go-Kart - hat sich über die Zeiten erhalten. Bis vor wenigen Jahren gehörten auch Pferde-, Motorsport (Stock-Car) und Tanzen zum Repertoire der TSG. Einige Abteilungen sind den Weg der Gründung eigener Vereine gegangen.

Die Arbeit in den zwölf Abteilungen des Vereins mit fast 500 Mitgliedern zeugt von diesen Veränderungen. In der TSG kann man heute Fußball und Handball spielen,Laufen, Gymnastik treiben, Tennis und Volleyball, Tischtennis, Pétanque und Schach spielen.

Der Präsident der TSG, Rüdiger Klaus, kann sich auf einen intensiven Sportbetrieb der Abteilungen verlassen: "Die Handballerinnen wurden Landesmeister und den Handballherren gelang der Aufstieg in die Brandenburgliga. Die Fußballerinnen nahmen erfolgreich in der Landesklasse und im Kreismaßstab an den Spielen teil", zählt er stolz auf. Besondere Verdienste erwarb Trainer Oliver Bethge. Olaf Graf managt sehr aktiv die Abteilung LaufenPlus. Die noch junge Abteilung ist vor allem im Freizeitbereich tätig und wird ab September Lehrgänge für Neuanfänger anbieten. Ein Dank des Präsidenten geht an die Abteilungsleiterinnen Gymnastik, Petra Hennig (Nord), Heide Rose Harder (Süd) und Udo Rothe (Pétanque). Die Abteilung Schach unter der Leitung von Michael Sebastian nimmt seit Jahren erfolgreich an den Berliner Mannschaftsmeisterschaften teil und richtete auch in diesem Jahr die Brandenburger Schulschachmeisterschaft in allen Wettkampfklassen aus. Mit der Rekordteilnehmerzahl von 102 Mannschaften (insgesamt also mehr als 500 Kinder/Jugendliche sowie ihre Begleiter) erreichte das Turnier neue Dimensionen.

Eine sehr wechselvolle Geschichte haben auch die Sportplätze hinter sich. Sie befanden sich in der Lindenallee/Ecke Lange Straße, in der Altlandsberger Chaussee, in der Nähe des Sonnenwirts, in der Feldstraße, an der ehemaligen Müllkute, hinter dem Schlosspark in Richtung Vogelsdorf und hinter der Gaststätte von Rudolf Madel. Der älteste Fußballer ist Willy Stahn, der Anfang des Jahres die Glückwünsche des Stellvertretenden Landrats Friedemann Hanke und des Bürgermeisters Thomas Krieger zu seinem 103. Geburtstag entgegennahm. Stahn erinnert sich: "Ich zog 1917 nach Fredersdorf. Von 1926 bis 1928 spielte ich in der Schülermannschaft von Tasmania. Damals gab es noch den Fußballverein Korso, aus dem mir die Namen Richard Scheerer und Ebel aus der Langen Straße ein Begriff sind." Gefeiert wird am 24. Juni mit Dirk Güttner und seiner Rock-and-Roll-Show und Hans, die Geige von City.