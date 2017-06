Erstmals Alphornbläser beim Köhlerfest

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) "Das Programm steht", meldete Christine Marx, Geschäftsführerin der Stephanus-Werkstätten in Bad Freienwalde, am Mittwochnachmittag beim letzten Treffen des Vorbereitungsteams für das Köhlerfest erleichtert. Zum 21. Mal bereits veranstalten die Werkstätten zusammen mit der Stadt Bad Freienwalde, dem Landesbetrieb Forst Brandenburg und dem Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) am 25. Juni ab 13 Uhr das Fest an der Köhlerei. Direkt im Anschluss folgt die Waldwoche mit den Waldjugendspielen, dem Wahrnehmungsfest für Behinderte und Nichtbehinderte, der Märchenstunde und dem Tanztee. "Das Fest ist eigentlich eine Wiedergeburt", klärte Stadtförster Peter Rüffler aus. Gefeiert wurde es schon mal zu DDR-Zeiten, ab 1974, schlief dann aber irgendwann ein.