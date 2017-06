Senioren feiern mit Freunden

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow/Ortwig/Sachsendorf (MOZ) In diesen Tagen stehen vielerorts die älteren Mitbürger im Mittelpunkt. Im Rahmen der 24. Brandenburgischen Seniorenwoche fanden am Mittwoch gleich drei Feste statt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581476/

Der Platz wird knapp an diesem Nachmittag auf dem Areal des AWO-Seniorenheimes in Seelow. "Wir haben 300 Gäste", erklärt die Vorsitzende des Stadtseniorenbeirates, Gisela Reich. Sie und Bürgermeister Jörg Schröder freuen sich besonders, dass die Vertreter aus dem "Haus der Senioren" Kostrzyn in treuer Verbundenheit ebenfalls gekommen sind. Schröder dankt allen, die diese Mammutveranstaltung vorbereitet haben. Dazu gehörten die Mitglieder der Feuerwehr, die die Zelte aufstellten, ebenso wie die Kleeblattschüler, die am Vormittag acht Kuchen gebacken hatten. Ein Extra-Dank geht an Heim-Leiterin Dagmar Reinhold, die mit ihrem Team und Barbara Möckel vom Kreisverband der Volkssolidarität für Kaffee und Kuchen sorgt. Es gibt viel Musik. Die Gäste aus Kostrzyn, Sänger und Comedian Ferdinand Kraus sowie Michael Neuer mit seiner steirischen Harmonika unterhalten die dicht gedrängt sitzenden Gäste.

Rund 150 Senioren aus allen Ortsteilen der Gemeinde Letschin sind in die Ortwiger Gaststätte Richter gekommen. Auch hier begrüßt die Vorsitzende des Gemeindeseniorenbeirates, Evelin Miethke, polnische Freunde aus dem Chor Boleszkowice sowie aus Pszczew. In einer von Letschins Bürgermeister Michael Böttcher unterzeichneten Ehrenurkunde, die die polnischen Gäste nebst Fotobüchern in Erinnerung an gemeinsame Erlebnisse erhalten, danken die Letschiner Senioren den Freunden für viele unvergessliche Stunden. Das Beisammensein am Mittwoch umrahmen unter anderem Kinder aus der Ortwiger Kita "Bienenschwarm" mit Erzieherin Susann Worbs. Sie besingen ihre wunderbaren Omas. Später sorgt Entertainerin Martina Berkholz mit viel Temperament für Stimmung, bevor die Sängerinnen aus dem Boleszkowicer Chor polnische und deutsche Volkslieder darbieten. Mancher folgt noch der Einladung von DJ Achim Orthen zum Tanz.

Etwa 50 Seelow-Länder Senioren feiern am Mittwoch in Sachsendorf. Amtsdirektorin Roswitha Thiede dankt ihnen für die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, sei es bei Kulturveranstaltungen, Fahrten oder gegenseitiger Hilfe. Sie informiert über das Aktuellste aus dem Amt und beantwortet Fragen. Seniorenbeiratsvorsitzende Barbara Höltge richtet händeringend einen Appell an die Anwesenden. "Wir brauchen dringend einen Nachfolger für den im August ausscheidenden Siegfried Rösler aus Lietzen. Ebenfalls wird schon länger ein Beiratsmitglied für Falkenhagen gesucht". Ein Dankeschön gibt es von ihr an alle Helfer. Bei flotter Tanzmusik mit dem Duo "Spielzeit" startet das gemütliche Kaffeetrinken. Im Anschluss singt Adda Schulz aus Neuentempel zur Freude der Senioren Frühlings- und Volkslieder.