Oberhavel (MOZ) Die besten Schulmannschaften Brandenburgs werden am Sonnabend beim MBS-Basketball-Schulcup in der Berliner Max-Schmeling-Halle ermittelt. Nach sechs Vorrundenturnieren, an denen insgesamt 101 Mannschaften teilnahmen, spielen im Finale nun 52 Teams aus 26 Schulen in zwölf Spielklassen um Medaillen.