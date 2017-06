54. Havelfest: Auf geht's!

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (red) Beim größten Fest der Havelstadt erwarten die Brandenburger und Gäste wieder viele Highlights. Nach der offiziellen Havelfest-Eröffnung am 16. Juni um 16.00 Uhr durch Bürgermeister Steffen Scheller, Gewerbevereins-Chef Michael Kilian und das Festkomitee wird viel Musik und Unterhaltung an beiden Ufern sowie Handel und Rummelspaß bis ins Stadtzentrum zu erleben sein. Hochklassig wird es gleich am Freitag ab 20:00 Uhr mit Michael Patrick Kelly und Gregor Meyle auf der StWB-Bühne am Heinrich-Heine-Ufer auf. Auf der Bühne am Düker wird die Band Sylverwings und auf der Bühne am Salzhofufer "Empire" zu hören sein. Am Samstag, 17.06.2017, startet um 14.00 Uhr das traditionelle Drachenbootrennen. Und auf das Konzert mit Linda Hesse (20:00 Uhr) folgt um 20.45 Uhr die Präsentation der fünf Kandidatinnen zur Wahl der 17. Havelkönigin, deren Krönung ab ca. 21.40 Uhr bevorsteht - mündend im finalen Höhenfeuerwerk um 23.45 Uhr. Am Sonntag, 18.06.2017, folgen neben vielen musikalischen Darbietungen (u.a. Geschwister Hofmann, 14:30 Uhr, StWB-Bühne) u.a. um 15.00 Uhr das Entenrennen und die Maskottchenparade (16:15 Uhr). Um 19.30 Uhr endet das 54. Havelfest mit dem traditionellen Abschlusskonzert der Brandenburger Symphoniker auf der StWB-Bühne. Wer sich das in der BRAWO am Sonntag, 11. Juni, erschienene komplette Fest-Programm nicht aufgehoben hat, findet es auf unserer Internetseite unter www.moz.de/sonderveroeffentlichung/brawo-sonderbeilagen.