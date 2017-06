Bereits 100 Waldbrände dieses Jahr

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bereits 100 Mal hat es in diesem Jahr in Brandenburgs Wäldern schon gebrannt. Die Zwischenbilanz hat das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft am Donnerstagvormittag veröffentlicht.

Grund für die Brände sei demzufolge das schöne Wetter der vergangenen Wochen. Vielerorts habe es dazu geführt, dass die Feuerwehren zu Waldbrandeinsätzen ausrücken mussten. So wurden in den Wäldern des Landes von März bis Juni bereits 101 Brände registriert. Der größte Flächenbrand mit 250 Hektar ereignete sich Ende Mai in der Lieberoser Heide. Dank der Waldbrandfrüherkennung konnte die Schadfläche bei den übrigen Bränden auf durchschnittlich 0,3 Hektar begrenzt werden.

Die Regenschauer haben nur in einigen Landesteilen die erhoffte Entspannung gebracht. Trockenheit führt zu hoher Waldbrandgefahr. Brandenburg zählt mit seinen ausgedehnten Kiefernwäldern zur gefährdetsten Region in Deutschland. Das kontinental beeinflusste Klima und die Sandböden der Mark mit einer geringen Wasserhaltekraft lassen die Wälder schnell austrocknen. Die EU führt die Waldflächen Brandenburgs in der gleichen höchsten Gefährdungsstufe wie die Griechenlands, Spaniens, Portugals und Südfrankreichs. Damit ist Brandenburg mit Abstand das Bundesland, was sich intensiv mit den Fragen des Waldbrandschutzes auseinandersetzen muss.

Die Forstleute hoffen, dass 2017 trotz der bereits mehr als 100 registrierten Waldbrände nicht wieder ein so extremes Waldbrandjahr wird, wie im Jahrhundertsommer 2003 mit 697 Waldbränden.

Damit steigt auch das Risiko in den Wäldern, dass Brände die Natur beeinträchtigen. Ab Gefahrenstufe 3 überwachen 109 Kameras die Wälder. Bereits ab der Gefahrenstufe 3 (mittlere Gefahr) ist neben den Bereitschaftsdiensten im Forst auch wieder die automatisierte Früherkennung in Betrieb.

Steigt irgendwo in den Wäldern der Mark eine Rauchwolke über den Baumkronen auf, so registriert das System mit hochauflösenden Sensoren das Ereignis und meldet es an eine der sechs Waldbrandzentralen im Land.