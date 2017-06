Spargelbauern sind mit Preisen unzufrieden

artikel-ansicht/dg/0/

Bonn (dpa) Die Spargelbauer blicken in diesem Jahr auf eine sehr durchwachsene Saison zurück. Von der geernteten Menge her rechnen die Experten für die deutschen Anbaugebiete mit einer Ernte auf Vorjahresniveau - was etwa 120 000 Tonnen Spargel entspricht.