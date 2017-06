Einbrecher sprengen Sparkassen-Geldautomat

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberg (OGA) Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten in der Sparkassenfiliale in Löwenberg in die Luft gesprengt. Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Donnerstagmorgen auf Nachfrage bestätigte, waren die Täter offenbar gegen 3.30 Uhr in die Räumlichkeiten in der Eberswalder Straße eingedrungen. Eine Frau, die auf dem Weg zur Arbeit war, vernahm kurz darauf einen ohrenbetäubenden Knall. Sie schaute bei der Sparkasse vorbei, entdeckte den gesprengten Automaten und alarmierte die Einsatzleitstelle. Zudem sah sie einen weißen Transporter, der sich mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort entfernte. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Polizeihubschrauber und mehreren Fahrzeugen blieb allerdings erfolglos.