60-Jähriger streitet Mord an Geschäftspartner ab

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Vor dem Potsdamer Landgericht hat am Donnerstag der Mordprozess gegen einen 60-Jährigen Geschäftsmann begonnen. Zum Auftakt erklärte sein Anwalt, sein Mandant streite die Vorwürfe der Anklage ab. Der 60-Jährige, der in Potsdam-Babelsberg aufwuchs, soll 2009 seinen damaligen Geschäftspartner aus Habgier erschossen haben. Die Leiche war 2009 in Tschechien in einem Waldstück entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann sich von dem Opfer zuvor 330 000 Euro geliehen hatte, die er nicht zurückzahlen konnte.