Mörzer Reformationsglocke gegossen

Mörz/Lauchhammer (MZV) Für die Kirche in Mörz wurde am vergangenen Freitag eine neue Glocke gegossen. 25 Gemeindeglieder erlebten die damit verbundenen aufregenden und von Spannung getragenen Minuten in der Kunst- und Glockengießerei Lauchhammer hautnah.

In der Kunst- und Glockengießerei Lauchhammer ging es heiß her. © MZV

Als ein Gabelstapler zwei große Schmelztiegel mit glühend heißem Inhalt in die Werkhalle fährt, wird das Stimmengewirr der im Halbrund stehenden Mörzer leiser. Es verstummt vollkommen, als es heißt "In Gottes Gnaden - wir gießen". Nur das brodeln der einem Lavastrom gleichenden Flüssigkeit ist noch zu hören, die sich innerhalb weniger Minuten in die Gussform ergießt. Kurze Zeit darauf ist der Guss der Kirchenglocke auch schon beendet. Die Männer mit den feuerfesten Schürzen bedecken die Glockenform noch mit etwas Holzkohle. Damit auch die Glockenkrone von anhaltender Wärme geschützt in aller Ruhe auskühlen kann. In einigen Tagen ist die Flüssigkeit erstarrt. Dann kann der Glockenrohling aus seiner Form geholt werden und die Glockenzier erhalten. Weitere Arbeitsschritte müssen folgen, bis aus dem Rohling eine glänzende und wohl klingende Kirchenglocke geworden ist. Erst dann wird Helmut Kairis dieselbe auf Herz und Nieren prüfen.

Der Glockensachverständige der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz hat sich am Freitag persönlich auf den Weg von Görlitz nach Lauchhammer gemacht, um beim Glockenguss dabei zu sein. Hat er den Guss für gelungen befunden, kann die neue Kirchenglocke die Reise nach Mörz antreten. Bis dahin muss sich die Gemeinde in Geduld üben. Dennoch ist der Termin für die Weihe derselben im Rahmen eines Festgottesdienstes am 30. Juli um 14.30 Uhr bereits festgelegt.

Bereits im Vorfeld hatten sich die Mörzer dafür entschieden, die Glocke dem Reformationsjubiläum zu widmen. Entsprechend wurde mit einer Lutherrose und der Inschrift "Eine feste Burg ist unser Gott" die Glockenzier ausgewählt. Für die Ankunft der exakt 307 Kilogramm schweren Reformationsglocke ist indes schon alles vorbereitet. In den zurückliegenden Wochen und Monaten wurde der Turm der Kirche neu gerichtet.

In diesem Zusammenhang erhielten auch die drei in ihm hängenden alten Glocken ihre ursprüngliche Aufhängung an einem Holzjoch zurück. Gemeinsam wird das Glockenquartett dennoch niemals läuten. Die älteste im Mörzer Kirchturm hängende Glocke, eine Zuckerhutglocke aus dem 12. Jahrhundert, wird auch weiterhin nur als Taufglocke geläutet. "Sie ist in das Geläut nicht integrierbar", erklärt Pfarrer Jörg Frenzel.

Das Stuhlfeld, in welches die neue Reformationsglocke einziehen wird, stand seit 100 Jahren leer. Ehemals hing dort die 1496 gegossene Marienglocke, die als Schulglocke geläutet und 1917 zu Kriegzwecken abgegeben werden musste.