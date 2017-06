artikel-ansicht/dg/0/

Der Tourismusverband Fläming e.V. organisiert das Pilotprojekt in Kooperation mit dem Tourismusberatungsunternehmen BTE und Startnext, der größten Crowdfunding-Community für kreative Ideen, Projekte und Startups im deutschsprachigen Raum. Das Vorhaben, das Daniel Sebastian Menzel, Geschäftsführer des Tourismusverbands Fläming e.V., und Dr. Alexander Schuler, Geschäftsführer der BTE Tourismus- und Regionalberatung, im Museumsdorf Glashütte vorstellten, wird unterstützt von der IHK Potsdam, den Wirtschaftsförderungen der Landkreise Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark sowie dem Clustermanagement Tourismus des Landes Brandenburg.

Für das Pilotprojekt können sich Unternehmen und Personen sowie Netzwerke oder bereits bestehende Kooperationen aus der Region ab Mitte Juli mit ihrem touristischen Vorhaben bewerben und werden bei Bedarf bei der Ideenfindung und -strukturierung unterstützt. Ausgewählte Ideen werden in der anschließenden Qualifizierungsphase fit für die Vorstellung auf der Crowdfunding-Plattform Startnext gemacht. Ende des Jahres treten die Teilnehmer des Wettbewerbs in die Finanzierungsphase ein. Es gilt, das selbst gesteckte Finanzierungsziel während der festgelegten Laufzeit - üblicherweise 30 bis 45 Tage - zu erreichen. Menschen, die eines der Projekte interessant finden, können wählen, in welcher Höhe sie sich beteiligen und welche Form eines Dankeschöns sie im Erfolgsfall erhalten möchten. Wird das Finanzierungsziel nicht erreicht, bekommen sie ihr Geld zurück. Die drei erfolgreichsten Projekte erhalten zusätzlich attraktive Preisgelder.

Während des gesamten Prozesses unterstützen der Tourismusverband Fläming e.V., BTE und Startnext die Teilnehmer des Wettbewerbs mit Know-how, Beratung und Vernetzung. "Wir wollen auf diese Weise originelle Projekte unterstützen, die den Fläming als kreative Region erlebbar machen", erläutert Daniel Sebastian Menzel, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Fläming e.V. "Neben der Finanzierung bietet das Crowdfunding die Möglichkeit, die Nachfrage und das Interesse für ein Produkt noch vor der Realisierung zu testen - das ist gerade für kleinere Projekte sehr attraktiv."

2015 wurde die Thüringer Tourismus GmbH für ihre landesweite tourismusorientierte Crowdfunding-Plattform, die Thüringer Leistungsträgern das Thema nahe bringen sollte, als einer von acht Finalisten für den Deutschen Tourismuspreis nominiert. Der Tourismusverband Fläming e.V. geht nun einen Schritt weiter, nimmt seine Leistungsträger im Projektentwicklungsprozess "an die Hand" und setzt mit dem ersten regionalen touristischen Crowdfunding-Wettbewerb auf eine gezielte produktorientierte Profilierung der Reiseregion und damit auf das kreative Potenzial des Flämings, welches bereits durch Projekte wie die "Hanging Tents" in Borkheide, den Baumkronenpfad und Barfußpark in Beelitz-Heilstätten und das erste Skatehotel Europas in Petkus sowie andere belegt wurde.

Beschreibung des Projektes von Klaus Herrmann & Marlies Langrock: Hängende Zelte und Jam Sessions im Wald (www.wald-paradies-borkheide.de)

Die Yogalehrerin Marlies Langrock und der Künstler Klaus Herrmann hatten eine Vision: Aus der mit Gerümpel vollgestellten alten Scheune im Wald sollte ein Ort der Kunst und der kreativen Begegnungen werden. In einem Kraftakt räumten sie im Jahre 2014 die Scheune auf und aus. Parallel entwickelten sie ein Nutzungskonzept und realisierten nach und nach eine Kulturstätte, in der heute Yogakurse, Ausstellungen und Hochzeitsfeiern stattfinden. Die Betreiber haben ein offenes Ohr für kreative Ideen, so können Kunstschaffende Räume für Seminare, Workshops, Jam Sessions, Trommelkurse und andere Aktivitäten mieten. Seit dem Jahr 2016 stehen neben einem Ferienhaus die "Hanging Tents" zur Übernachtung bereit, die zwischen drei Bäumen gespannt in zirka 1,50 Meter Höhe über dem Waldboden schweben - Innovation trifft Freude an der Natur.

Erläuterung des Projektes von Janosch Dietrich und seinem Team: Ein Rückzugsort für digitale Nomaden (coconat-space.com)

Als "Workation Retreat", einen Rückzugsort zum Arbeiten und Entspannen, bezeichnen die Gründer von Coconat Coworking ihr Konzept. Im Mai 2017 zog das Projekt in den alten Gutshof von Klein-Glien. Das Kürzel steht für "community and concentrated work in nature": Konzentriert arbeiten in der Natur, eingebunden in eine Gemeinschaft Gleichgesinnter. Games-Programmierer und Grafikdesigner, Doktoranden und digitale Nomaden begegnen sich zwischen Hängematten und Bar, Obstplantage und Bibliothek, Garten und Gemeinschaftsküche. Übernachtet wird in Einzel- oder Mehrbettzimmern, im Zelt oder Wohnwagen. Auch Pendler finden einen Telearbeitsplatz. Das Team um Janosch Dietrich hat noch viele Pläne: So könnte auch in Mini-Baumhäusern oder auf dem Floß gearbeitet werden.

