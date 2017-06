"För mi is Christa mien Plattdütschmudding"

artikel-ansicht/dg/0/

Großderschau (MOZ) "Wi freun uns sehr, ton drütten Mol wedder Gastgeber für een schönen Platt-Nohmiddag to sin." Mit diesen Worten eröffnete Helga Klein am vergangenen Samstag einen Plattdeutsch-Nachmittag anlässlich der 13. Brandenburger Landpartie in der Großderschauer Kolonistenkirche.