artikel-ansicht/dg/0/

Brüssel (dpa) Zur Unterstützung Hungernder und Vertriebener in Nigeria gibt die EU 143 Millionen Euro. Das Geld soll in den Nordosten des westafrikanischen Landes fließen, wie die Brüsseler EU-Kommission am Donnerstag bekannt gab. Die Region leidet unter dem Terror der islamistischen Miliz Boko Haram.