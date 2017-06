artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein 27-Jähriger, der gemeinsam mit dem Attentäter Anis Amri rund fünf Monate vor dem Anschlag an der Berliner Gedächtniskirche an einer Schlägerei in einer Bar beteiligt gewesen sein soll, hat vor Gericht gestanden. Er habe bei der Prügelei im Stadtteil Neukölln mit einem Barhocker in Richtung eines Kontrahenten geschlagen, erklärte der Angeklagte zu Prozessbeginn am Donnerstag am Amtsgericht Tiergarten. Laut Anklage sollen Differenzen nach Drogengeschäften zu dem Angriff im Juli 2016 geführt haben. Der spätere Attentäter Amri soll mit einem Gummihammer auf den Gegner eingeschlagen haben, ein dritter Komplize habe ein Messer eingesetzt.