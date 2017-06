Polizei: Zwei Kinder in Thüringen bei Familiendrama getötet

27.08.2013 18:28

Thema

Familiendrama im Plattenbau: Zwei Kinder in Suhl getötet

Aus aller Welt (dpa) Die Frau steht fassungslos am Hauseingang. Dann schwankt sie kurz und fängt bitterlich an zu weinen. " Was wird denn jetzt, wie konnte das geschehen?... mehr