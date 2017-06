Irakischer Regierungschef verschiebt Besuch nach Saudi-Arabien

artikel-ansicht/dg/0/

Riad (dpa) Iraks Ministerpräsident Haidar al-Abadi hat einen historischen Besuch nach Saudi-Arabien verschoben. Diplomatische Kreise nannten am Donnerstag keine Gründe für die vorläufige Absage der Reise in die Hafenstadt Dschidda. Der Besuch war eigentlich für Mittwoch geplant. Al-Abadi hatte sich kurz zuvor kritisch über die von Saudi-Arabien initiierte Blockade des Golf-Emirats Katar geäußert.

Es wäre die erste Reise eines Regierungschefs des vor allem von Schiiten regierten Landes in das sunnitische Königreich seit mehr als zehn Jahren gewesen. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind angespannt, seitdem die US-Armee saudischen Boden 1991 für den Angriff auf den Irak nutzte. Zuletzt hatte Iraks damaliger Übergangsministerpräsident Ijad Allawi im Jahr 2004 Saudi-Arabien besucht.

Der Irak und seine von Schiiten dominierte Regierung pflegen enge Beziehungen zum ebenfalls schiitischen Nachbarland Iran. Saudi-Arabien wiederum sieht im Iran einen Erzrivalen in der Region.

Die Beziehungen zwischen Bagdad und Riad hatten sich in den vergangenen Monate verbessert. Im vergangenen Jahr entsandte Saudi-Arabien zum ersten Mal seit rund 25 Jahren einen Botschafter nach Bagdad. Der saudische Außenminister Adel al-Dschubair reiste Ende Februar zu Gesprächen in den Irak. Im März trafen sich Salman und Al-Abadi am Rande des arabischen Gipfeltreffens in Jordanien.