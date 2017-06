artikel-ansicht/dg/0/

Dresden (dpa) Am Dresdner Landgericht beginnt am 23. Juni der Prozess gegen zwei mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen "Freien Kameradschaft Dresden". Die 19 und 27 Jahre alten Dresdner sind unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung angeklagt, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag sagte.