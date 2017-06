artikel-ansicht/dg/0/

London (dpa) Nach der heftigen Kritik an ihrer geplanten Minderheitsregierung mit Unterstützung der nordirischen DUP trifft sich die britische Premierministerin nun mit Vertretern aller fünf großen Parteien in der Region. Neben der Democratic Unionist Party (DUP) hatte Theresa May am Donnerstag auch die katholische Sinn Fein, die unionistischen UUP, die sozialdemokratische SDLP sowie die liberale Alliance Party zu separaten Gesprächen in die Downing Street geladen. Auch Nordirlandminister James Brokenshire sollte an den Treffen am Nachmittag teilnehmen.