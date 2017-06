Land bewilligt Geld für Imagefilm der Jugendfeuerwehr

01.05.2017 07:38

Thema

Züchter seltener Skudden erhalten Unterstützung

Beeskow (MOZ) Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) hat am Freitag in der Schäferei Rocher in Möllendorf bei Limsdorf einen Zuwendungsbescheid über 3000 Euro aus... mehr