Prinz Harry besucht Borough Market nach Terroranschlag

London (dpa) Knapp zwei Wochen nach dem Terroranschlag in London hat der britische Prinz Harry den wiedereröffneten Borough Market besucht.

Prinz Harry besucht den Borough Market in London. © John Stillwell/PA Wire/dpa

Der 32-Jährige sprach am Donnerstag unter anderem mit Händlern und Restaurantbesitzern an der beliebten Touristenattraktion, wie der Kensington-Palast auf Twitter mitteilte. Der Markt war erst am Mittwoch wieder geöffnet worden.

Am Abend des 3. Juni hatten drei Terroristen auf der London Bridge und am Borough Market mindestens acht Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Kurz nach der Tat hatten Polizisten die Angreifer an dem Markt erschossen.