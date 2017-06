Putin bietet Ex-FBI-Chef Comey Asyl in Russland an

artikel-ansicht/dg/0/

Moskau (dpa) Kremlchef Wladimir Putin hat dem ehemaligen FBI-Chef James Comey Asyl in Russland angeboten. Comeys Verhalten in der Russland-Affäre unterscheide sich nicht von dem des geflüchteten Whistleblowers Edward Snowden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581555/