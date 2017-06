artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Erneut hat ein herrenloser Gegenstand in Berlin für Einschränkungen im Verkehr gesorgt. Der Auto- und Bahnverkehr am Alexanderplatz war am Mittwochnachmittag wegen eines verdächtigen Koffers unterbrochen, teilte die Polizei mit. Auch der Fernverkehr war betroffen. Es stellte sich aber dann heraus: Der Inhalt des Fundstückes war ungefährlich. In ihm befand sich nur Wäsche, wie die Polizei mitteilte.